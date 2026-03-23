Спешни медици с гневно писмо след фаталната катастрофа между линейка и автобус

С лед катастрофата край село Момин сбор, при която загина шофьор на линейка, спешните медици излязоха с отворено писмо. Те предупреждават, че условията, в които работят, поставят в риск не само пациентите, но и самите екипи – амортизирана техника, недостиг на кадри и заплащане, което не отразява отговорностите и рисковете. От системата настояват за по-висока категория труд, по-добра защита и реални мерки от държавата, предава NOVA.

Тежка катастрофа с жертва между линейка и автобус

Фаталният инцидент стана на 21 март около 20:30 ч. Екип на Спешна помощ-Велико Търново трябвало да транспортира бебе от Детското отделение в Павликени към областната болница, обясни директорът на Спешна помощ в града Веселка Стоянова. В същото време екип от Павликени взел от село Върбовка жена със започващо раждане и също тръгнал към болницата във Велико Търново.

На разклона за Момин сбор става катастрофата между линейката с бебето и автобус. Първа на мястото на инцидента се оказва линейката от Павликени. „Колегите спират, установяват смъртта на шофьора и оказват помощ на останалите – бебето, майката и нашата колежка”, обясни Стоянова.

„Всички екипи – шофьори, медицински специалисти и лекари, са достойни хора, които всеки ден, ежеминутно рискуват здравето и живота си в името на нечий друг живот. Трябва да се уважава техният труд както от институциите, така и от обществото”, каза Стоянова.