8 жилища пострадаха в Орел след атаки с дронове

М инистерството на отбраната на Русия съобщи днес, че противовъздушната му отбрана е унищожила за изминалата нощ 40 украински дрона, предаде ТАСС.
"Дежурните средства на ПВО прехванаха и унищожиха през изминалата нощ над руски области 40 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип", заяви ведомството.
От руското министерство уточняват, че 11 дрона са били свалени над Воронежка област, а 8 - над Ростовска област. В град Орел са нанесени щети на 8 жилища, обяви в "Телеграм" губернаторът на Орловска област Андрей Кличков, цитиран от ТАСС.
The note attached to this post says that it was Russians - but here are the pics to show the Ukrainian drones they used, and you wont see NAFO in here because they know it was them. [backpack drones used by A30B/OUN units] pic.twitter.com/qVmSPM6FzH— Lama Indy Skys (@rickachae) November 4, 2025