Софийски пазари опустяват – високите цени гонят клиенти и търговци

9 май 2026, 16:37
В исоките цени на плодовете и зеленчуците в София все по-осезаемо променят навиците на потребителите и икономиката на кварталните пазари.

На пазара в столичния квартал „Младост“ картината днес е показателна за една по-широка тенденция в София – поскъпващи плодове и зеленчуци, по-малко клиенти и все повече празни сергии. Търговци и купувачи споделят, че ситуацията е сходна и на останалите пазари в столицата, където натискът от големите хранителни вериги се усеща все по-силно.

Зеленчуци на рекордни цени: Домати и краставици двойно по-скъпи

Още при първия обход на пазара се вижда, че част от масите стоят празни, а потокът от хора е осезаемо по-малък. Някои от търговците признават, че вече обмислят да се откажат от бизнеса.

„Хората идват, гледат и си тръгват. Цените ги плашат, а и в големите магазини често е по-евтино“, споделя продавачка на зеленчуци, която е на пазара от над десет години.

  • Наеми, разходи и натиск върху търговците

Наемът на сергиите варира според размера, като започва от около 200 евро на месец и може да достигне значително по-високи нива. За малките търговци това се превръща в сериозно предизвикателство, особено при намаляващи продажби и растящи доставни цени.

Част от тях споделят, че освен високите разходи за наем, ги натиска и конкуренцията с големите вериги, които често предлагат промоционални цени, недостижими за малките пазари.

  • Цените на щанда: от череши до дини

В момента на пазара в „Младост“ се наблюдават следните цени:

Череши – около 7 евро за половин килограм, като на други места стигат до около 5 евро според качеството;

Ябълки – 2.60 евро за килограм;

Краставици сорт „Гергана“ – 5 евро;

Розови домати – 4.8 евро;

Български моркови – 2 евро;

Ягоди – 2.5 евро за половин килограм;

Пресни картофи – 4 евро;

Диня (много сладка) – 2 евро;

Пъпеш – 4 евро.

Макар част от клиентите да приемат цените като нормални за сезона, други ги определят като прекалено високи.

„Преди идвах всяка седмица, сега вече гледам повече в магазина. Тук е по-скъпо, а разликата не винаги е оправдана“, казва възрастна жена, която пазарува от района.

  • Конкуренцията с големите вериги

Един от основните проблеми за традиционните пазари в София остава силната конкуренция с големите супермаркети. Там често се предлагат промоции и пакетни намаления, които привличат по-голямата част от клиентите. Това води до допълнителен отлив от откритите пазари, където разходите за наеми и логистика са по-трудно управляеми.

Търговците са категорични, че ако тенденцията продължи, все повече сергии ще останат празни, а част от тях ще затворят окончателно.

Пазарът, който някога е бил оживено място за квартала, днес постепенно губи своята роля на основен източник на пресни продукти. А дали тази тенденция ще се обърне – зависи както от цените, така и от потребителския избор на софиянци. 

Източник: БГНЕС    
Високи цени Плодове и зеленчуци Пазари София Квартал Младост Конкуренция вериги Празни сергии Намалени продажби
Часове преди напускането си: Кабинетът "Гюров" сменил ръководството на ключово дружество

Иран предупреди за опасна ескалация в Персийския залив

Колата ти може да изчезне за минута - спасението е… кухненско фолио?

Слънчево време днес, но идват гръмотевични изненади

19 души задържани при спецакция срещу наркоразпространението в София

Агнеш Форщхофер върна знамето на ЕС в Будапеща с първото си решение като председател

Самолет с 224 пътници удари пешеходец на пистата по време на излитане

Списък с датите на НОИ за май: Кога ще се изплатят помощите и болничните

Путин на Червния площад: „Победата винаги е била и ще бъде наша"

„Фантастични договори за елементарни дейности": Румен Радев разкри мащабна схема

Илияна Йотова: Гласът ни в Европа трябва да е силен колкото на останалите 26 страни

Кошмар в Атлантика: Над 100 души са под карантина на круизен кораб заради вирус

„Тези, които са ги виждали, умират": Смразяващ контакт с НЛО

Инфлационен рекорд от 7%, но доходите растат по-бързо: Шефът на НСИ разкри защо българите избират лукса

Първи балове в евро: Колко струва „веднъж се завършва училище"

От Бургас до Царевец: Джиро д'Италия превзема Стара планина в исторически етап

Примирието в Украйна започна: Тръмп е готов на следващ ход в Москва

„Магьосникът от Оз" в Техеран: Къде е новият лидер на Иран и кой всъщност води войната

Затварят ключови булеварди в София днес: Вижте кои са

Островът фантом: Мистерията на Бермеха и изчезналите 22 милиарда барела петрол

