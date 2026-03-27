Парламентарни избори

Министър Адемов: Вотът се манипулира чрез програмата "Топъл обяд"

Според Адемов най-уязвими са хората в тежко социално положение, които по-лесно стават обект на манипулации

27 март 2026, 14:21
Източник: БТА

Н яма сфера в България, която да не се използва за предизборна агитация. Това заяви служебният социален министър Хасан Адемов по време на посещение в община Самуил, област Разград, предаде NOVA. Повод за визитата са действащите 15 социални услуги на територията на общината, които я обособяват като своеобразен център на социалните дейности.

По думите му за първи път Министерството на труда и социалната политика се ангажира активно с проблема, като част от усилията за гарантиране на честни избори. Адемов подчерта, че това е един от основните приоритети на служебното правителство, очертани и от президента Илияна Йотова.

„Обиколихме шест планови региона с цел да се предотвратят практики, при които прехраната на хората зависи от техния вот“, заяви министърът. Той съобщи, че вече има подадени сигнали до прокуратурата и по тях текат разследвания.

Служебното правителство ще положи усилия, за да избегне опорочаването на вота

Според Адемов най-уязвими са хората в тежко социално положение, които по-лесно стават обект на манипулации. Сред рисковите зони той посочи социални програми като „Топъл обяд“, дейността на Дирекциите „Социално подпомагане“, както и услугите на личните асистенти.

По неговите думи в момента текат процедури по преоценка на хората с увреждания, където също съществува риск от намеса. По думите му връзката се осъществява чрез управители на социални услуги и представители на местната власт.

"Не става дума за атака срещу институциите, а срещу злоупотребите", каза Адемов.

„Ако няма честни избори, няма доверие. Българският гражданин не вярва на нито една институция“, подчерта той и добави, че има данни за опити за злоупотреби и при разпределянето на помощи.

Само по избори ли се върши работа

Социалният министър отправи апел към гражданите да подават сигнали при съмнения за манипулации на вота.

Адемов коментира и напредъка на община Самуил в областта на социалните дейности: "През последните повече от 10 години малка община като Самуил, с едва 267 жители, се утвърждава като пример за развитие на социални услуги. Това създава усещането, че държавата трябва да застане по-активно зад подобни малки общини."

Според него в местното СУ „Св. св. Кирил и Методий“ е разкрита паралелка за подготовка на кадри за социалната сфера, което може да допринесе за ограничаване на обезлюдяването. Тя дава възможност на младите хора да продължат образованието си в Шуменския университет и да се реализират професионално.

Източник: NOVA    
Предизборна агитация Манипулации на вот Хасан Адемов Социални услуги Честни избори Злоупотреби Уязвими хора Служебно правителство Община Самуил Министерство на труда и социалната политика
Последвайте ни

Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Всичко от днес

