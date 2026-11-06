Внимание, шофьори! Променят движението по АМ „Тракия“ в понеделник заради ремонти

З аради ремонт на асфалта в понеделник, 9 ноември, ще бъде променена организацията на движение в участъци на автомагистрала „Тракия“ в областите София и Пазарджик. Това съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

От 9:00 ч. на 9 ноември до 9:00 ч. на 11 ноември дейности ще се извършват в отсечката от 5-и до 3-ти км на магистралата в Софийска област в платното в посока към столицата. При изпълнението ще се ограничава навлизането в активната и аварийната ленти, като превозните средства ще преминават в изпреварващата.

На 9 ноември от 7:30 ч. до 17:00 ч. ще се работи при 89-ия км на магистралата в област Пазарджик. За изпълнение на дейностите в 400-метров участък ще се ограничава преминаването в активната лента в платното в посока София и ще се осъществява в изпреварващата.

От АПИ съветват шофьорите да бъдат внимателни, да спазват правилата за движение и ограниченията на скоростта, да не предприемат рискови изпреварвания, с които застрашават безопасността на всички останали пътуващи.

Всички граждани и транспортни фирми могат да получават информация за актуалната пътна обстановка от интернет страницата на АПИ - traffic.api.bg, както и по всяко време от денонощието на тел. 0700 130 20 в АПИ.