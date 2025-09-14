България

Слънчева неделя, но следобед идват дъжд и захлаждане

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°

14 септември 2025, 06:53
След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

Михаил Константинов: Късно е за излизане на политическата сцена с нови проекти

Премиерът Желязков: Вотът на недоверие е алманах на стари проблеми

Остър пост на Любен Дилов-син разгневи Бойко Борисов

Бум на туризма в Банско: Ето колко струва почивка в зимния курорт

Разбити кошери и изядени агнета: Мечки всяват страх в различни райони на страната

Протест на

Шест нови отсечки за измерване на средна скорост

В неделя ще е предимно слънчево, сутринта с ниска облачност над източните райони. След обяд от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в Западна България ще завали дъжд. Ще духа умерен вятър от изток-югоизток. Това съобщиха от Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). 

Максималните температури ще бъдат между 26° и 31°.

В София максималните температури ще са около 27°.

Източник: НИМХ

Предупреждение за морско вълнение по цялото българско Черноморие е в сила за 14 септември.
  
По Черноморието преди обяд ще има значителна ниска облачност, която до обяд ще намалее и ще е предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от изток-североизток. Максималните температури ще бъдат 23°-26°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 3-4 бала.

В планините ще е предимно слънчево, но от запад облачността ще се увеличава и до вечерта в масивите от Западна България ще завали дъжд. Ще духа до умерен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 23°, на 2000 метра - около 14°.

Източник: НИМХ

Атмосферното налягане бавно ще се понижава и ще е близко до средното за месеца

През нощта срещу понеделник и в понеделник през страната ще премине студен атмосферен фронт. На много места от запад на изток ще има краткотрайни валежи, в отделни райони интензивни и значителни по количество валежи. Вятърът временно ще се ориентира от северозапад и ще се усили, температурите ще се понижат и дневните в по-голямата част от страната ще бъдат между 23° и 28°, в северозападните райони около 20°. До вечерта валежите навсякъде ще спрат, облачността ще се разкъса и ще намалее.

Източник: НИМХ

Във вторник ще бъде предимно слънчево, сутринта в източните райони – с ниска облачност, в отделни котловини – с намалена видимост. Вятърът ще отслабне и ще се ориентира от север-североизток. Дневните температури ще започнат да се повишат, а минималните ще са между и 14°.

Източник: НИМХ
Източник: БТА, НИХМ     
Слънчева неделя, но следобед идват дъжд и захлаждане

14 септември: Победа, която се превръща в капан – Наполеон влиза в Москва

Бандитски схеми: мамят българи за социални помощи в Германия

"Всичко или нищо": Съдебната битка на Меган Маркъл със сестра ѝ за клевета е решаваща

НАП подхваща 7000 амбулантни търговци за укрити доходи

НАП подхваща 7000 амбулантни търговци за укрити доходи

Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

Как да разберем дали котката ни има температура без термометър

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк
Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)
Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Украйна ще има нужда от поне 120 млрд. долара за отбрана през 2026 г.

Свят Преди 15 минути

Това заяви министърът на отбраната Денис Шмигал

Забравете за умората: 3 упражнения, които ще ви дадат прилив на енергия за целия ден

Любопитно Преди 21 минути

Кросфитът се превърна в една от най-актуалните тенденции във фитнес света и не е чудно защо

Този суперплод може да подобри здравето на сърцето и мозъка ви

Любопитно Преди 9 часа

Кой плод може да помогне на здравето ви четете в следващите редове

,

Експлозия по жп линия в Русия уби двама

Свят Преди 9 часа

Експлозията е забавила най-малко 10 влака, пътуващи към и от южна Русия

.

Рубио: Руски дронове в Полша са „неприемливи"

Свят Преди 10 часа

„Въпросът е дали дроновете са били насочени конкретно към Полша"

Транссексуални жени нападнаха турист в Тайланд

Свят Преди 11 часа

Групата нападатели успяла да избяга преди пристигането на полицията

.

Китай: Не участваме във войни и заговори за военни конфликти

Свят Преди 12 часа

Ван ще проведе серия от разговори, свързани със застоя в преговорите за мир в Украйна

Снимката е илюстративна

Експлозия в бар в Мадрид, ранени са 21 души

Свят Преди 12 часа

Издирват се хора, затрупани под отломките

Гори фабрика за електронни отпадъци край Скопие (СНИМКИ)

Свят Преди 12 часа

В борбата с пламъците участват голям брой екипи на пожарната и хеликоптери

.

ФБР разследва дали убиецът на Кърк е имал съучастници

Свят Преди 13 часа

Според вестника служителите на реда проверяват дали видеото наистина показва Робинсън

.

Китай обяви план за „стабилизиране" на растежа в автомобилния сектор

Свят Преди 13 часа

Планът, обявен от осем правителствени агенции за 2025 и 2026 г., има за цел да „засили разследванията на разходите и надзора на цените“

,

Руски самолети МиГ са прелетели над Беренцово море

Свят Преди 13 часа

Маневрите са част от учения, организирани съвместно от Русия и от Беларус

,

121-килограмова жена отслабна, след като се заклещи в сватбената си рокля

Любопитно Преди 14 часа

Британката се отказала от бързото хранене, започнала да брои калориите и бързо видяла резултата

Вучич: Повече не мога да бъда президент, бих искал да има избори до декември идната година

Свят Преди 15 часа

Възможно е предсрочни парламентарни избори да се организират през април, май или декември 2026 година, съобщи сръбският държавен глава

.

Какво (не) иска партията на Вилдерс?

Свят Преди 15 часа

До предсрочните избори се стигна, след като в началото на юни Вилдерс изтегли министрите си от управляващата коалиция заради спор за мерките срещу миграцията

Тръмп призова страните от НАТО да спрат да купуват руски петрол

Свят Преди 16 часа

Призива американският държавен глава отправи в писмо до държавите от алианса

