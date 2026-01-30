Свят

Ердоган предложи на иранския президент посредничество в отношенията със САЩ

През последните дни Вашингтон изпрати допълнителни военни сили в Близкия изток, което засили опасенията за възможен удар на САЩ срещу Иран

30 януари 2026, 14:24
Ердоган предложи на иранския президент посредничество в отношенията със САЩ
Източник: AP/БТА

Т урският президент Реджеп Тайип Ердоган е провел днес телефонен разговор с иранския си колега Масуд Пезешкян, в който е заявил, че Турция е готова да изиграе посредническа роля за намаляване на напрежението между Иран и САЩ, предаде Ройтерс, като се позовава на съобщение на турското президентство.

Ердоган призова Иран и САЩ за диалог

Президентът Ердоган подчерта, че Турция е готова да поеме ролята на посредник между Иран и САЩ за намаляване на напрежението и разрешаване на проблемите“, се казва в съобщението, в което се допълва, че днес Ердоган ще разговаря и с гостуващия ирански външен министър Абас Арагчи.

Ердоган и Путин реагираха на войната между Израел и Иран

През последните дни Вашингтон изпрати допълнителни военни сили в Близкия изток, което засили опасенията за възможен удар на САЩ срещу Иран, въпреки че американският президент Доналд Тръмп даде знак, че е отворен за разговори с Техеран.

Източник: БТА, Петър Къдрев    
Ердоган Иран САЩ
