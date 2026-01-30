AI блог изпрати туристи на горещи извори, които не съществуват

AI-генериран блог на уебсайта на туристическа компания е създал проблеми на туристи, след като се оказа, че „спокойните“ горещи извори в северна Тасмания, които е препоръчал, всъщност не съществуват, предаде CNN.

Екранни снимки, споделени със CNN от вече изтрития блог на уебсайта на Tasmania Tours, показват препоръки за „Горещи извори Уелдбъро“, за които се твърди, че предлагат „спокойно убежище“ в горите на североизточна Тасмания. Описан като „тих пристан“, обектът е бил рекламиран като „любимо място“ сред туристите.

Уелдбъро е малък град на около 110 километра (68 мили) от град Лонсестън.

Скот Хенеси, собственик на базираната в Нов Южен Уелс Australian Tours and Cruises, която оперира Tasmania Tours, заяви пред Австралийската радиоразпръсквателна мрежа (ABC) по-рано този месец, че „нашият изкуствен интелект се е провалил напълно“.

Компанията е възложила маркетинговите си материали на трета страна, каза той, и въпреки че обикновено преглежда всяка публикация, блогът е бил публикуван, докато той е бил извън страната.

„Опитваме се да се конкурираме с големите играчи“, каза Хенеси пред ABC. „Част от това е, че трябва постоянно да поддържате съдържанието си свежо и ново.“

„Не сме измамници“, продължи той. „Ние сме семейна двойка, която се опитва да постъпва правилно с хората... Ние сме легитимни, ние сме реални хора, наемаме търговски персонал.“

От Australian Tours and Cruises заявиха във вторник пред CNN, че „омразата онлайн и нанесените щети на нашата бизнес репутация са били абсолютно съкрушителни.“

„Просто се опитваме да продължим живота си и да оставим всичко това зад гърба си“, продължиха от компанията.

Туристи „пристигат на тълпи“

Кристи Проберт, собственичка на местния хотел „Уелдбъро“, заяви пред CNN, че е била объркана, когато туристи започнали да я питат за горещите извори през септември.

„В началото бяха само няколко обаждания“, каза Проберт, „но след това хората започнаха да пристигат на тълпи. Получавах вероятно по пет телефонни обаждания на ден и поне двама до трима души пристигаха в хотела, търсейки ги. Намираме се на много отдалечено място, така че беше доста случайно.“

Проберт каза, че всеки път е отговаряла: „Ако намерите тези горещи извори, бирата е от мен.“

Местната река Уелд е „мразовита“, каза Проберт, и обикновено е обитавана само от търсачи на сапфири и калай. „Те носят неопренови костюми“, добави тя. „В близък град има сауна. Предполагам, че можете да скочите в ледената река, след като сте били там.“

Внимание: AI „халюцинации“

Ан Харди, професор по туризъм в Southern Cross University, Австралия, заяви пред CNN, че изкуственият интелект е станал „повсеместен в пътуванията и туризма“, добавяйки, че около 37% от туристите използват AI за съвети за пътуване или маршрути.

„Туристите се доверяват на AI повече от сайтовете за отзиви“, каза тя, добавяйки, че туроператорите използват AI не само за блогове и маркетингови материали, но и за маршрути и ценообразуване.

„AI може да бъде изключително полезен“, каза Харди. „Той спестява време и в крайна сметка пари.“ Тя обаче предупреди, че може да създаде и неточности или „халюцинации“, като „горещите извори“ в Уелдбъро.

Според Харди, емпирични изследвания в туризма показват, че „90% от маршрутите, генерирани от AI, съдържат грешки.“

Тя каза, че това може да има „изключително опасни последици“, посочвайки като пример отдалечените маршрути в Тасмания без услуги или покритие на мобилна мрежа.

„Била съм свидетел на много случаи, в които AI е давал предложения за еднодневни преходи, които са много неточни, като се започне от дължината на прехода, нивото му на трудност или метеорологичните условия“, каза тя пред CNN.

Харди препоръчва на пътуващите да надхвърлят AI и да направят собствено проучване. „Използвайте надеждни пътеводители, туристически агенти и сайтове за отзиви“, каза тя. „Освен това питайте консиержи и вашите домакини, за да преценят дали маршрутите от AI са точни, ако все пак решите да ги използвате.“

Проберт добави, че съжалява за собствениците на Tasmania Tours, с които, по нейни думи, е разговаряла по телефона.

„Трудно е да се поддържа всичко актуално и релевантно като малък бизнес“, каза тя. „Изглеждат като приятни хора и всички сме правили грешки. Мисля, че тази беше доста забавна.“

„Има много неща за правене в Уелдбъро“, увери тя посетителите. „Само че няма горещи извори.“