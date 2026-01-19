"Пари, власт и кариерни амбиции": Лена Бориславова намекна, че няма да присъства в листите на "Продължаваме промяната"

Р окади по върховете разтърсват "Продължаваме промяната". Това намекна Лена Бориславова с публикация във "Фейсбук".

В свой коментар във "Фейсбук" Лена Бориславова разсъждава върху "смисъла да бъдеш в политиката" и противопоставя призванието на политическата дейност на "политическото оцеляване и компромисите". Тя посочва, че за всеки политик идва момент, в който служенето на обществото и заеманата позиция съвпадат, но това не трае вечно.

В публикацията си Бориславова описва три основни типа хора, които според нея влизат в политиката:

"хора с кауза", хора, които използват политиката като израз на лични конфликти, и хора, движени от "пари, власт и кариерни амбиции".

Тя отбелязва, че политическата среда често води до преход между тези категории и че колкото по-дълго някой остава в политиката, толкова по-видим става този процес.

Бориславова цитира и свой разговор с дългогодишен политик, според когото "политиката е най-силният наркотик", а властта засилва желанието за оставане в системата. В заключение тя коментира, че начинът, по който политиците реагират, когато "избираемите места в листите свършат", е показателен за бъдещото им участие в обществения живот.

Ето и цялата позиция на Бориславова, която публикуваме без редакторска намеса:

"За смисъла да бъдеш в политиката vs. политическото оцеляване и компромисите:

(из явленията по изборно време в България)

За всеки добър политик идва момент, в който да бъдеш в политиката и да изпълняваш своето призвание съвпадат като момент и място. Но това съвпадение не трае вечно. И въпросът е какво се случва, когато този момент премине: успяваш ли да опазиш смисъла да бъдеш наричан „народен представител“ или се плъзгаш по наклонената плоскост на политическото оцеляване на всяка цена, на инстинкта за самосъхранение и готовността за компромиси, продиктувани от кариерни въжделения.

С времето и твърде често, за съжаление, политиката тихо се превръща от инструмент за промяна в цел сама по себе си.

Смятам, че в най-общ план има три вида хора, които влизат в политиката.

Първите са хора с кауза — хора, готови да пожертват личния си комфорт, стабилност и понякога дори безопасност, за да служат на нещо по-голямо от самите себе си.

Вторите са хора, които са дълбоко небалансирани, а понякога дори разрушителни — хора, които използват политиката, за да избягат от вътрешните си конфликти. Те се представят като борци за кауза, но в действителност хранят егото си, проектират личните си разочарования навън и заменят вътрешните си битки с външни политически войни.

Третата група се състои от хора, движени основно от пари, власт и кариерни амбиции. За тях идеологията и ценностите са просто маркетингови инструменти — удобни разкази, които прикриват личното облагодетелстване и стремежа към влияние.

Да се различат тези групи не е лесно. Всъщност повечето хора носят черти и от трите. А самата политическа среда — изпълнена с власт, конкуренция и борба за оцеляване — тласка хората да преминават от една позиция в друга с времето. Твърде често, колкото по-дълго някой остава в политиката, толкова по-лош става този преход.

Един човек, прекарал четиридесет години в политиката, веднъж ми каза: „Политиката е най-силният наркотик. Щом влезе във вените ти, никога не те напуска. А властта — онова чувство, че виждаш как желанията и идеите ти се превръщат в реалност — само ти напомня, че искаш още.“

Затова е много показателно, когато избираемите местата в листите свършат, как доскорошният народен представител ще избере да направи прехода. Това казва много как той или тя ще продължи занапред да бъде част от обществения живот."

От своя страна Делян Добрев от ГЕРБ публикува кратък коментар в официалния си профил във "Фейсбук", насочен към Асен Василев. В него той използва остър тон и пише: "Браво, Асене! Перфектен Сталинист! Безкомпромисно се саморазправи с цялата конкуренция с партиен билет!" В публикацията си Добрев добавя и изреждане на имена: "Сбогом на Лена, Божанков, Киро, Миро и Лорер!"