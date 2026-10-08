България

След 10 години чакане: Откриха новото Спешно отделение на УМБАЛ „Пловдив“

Отделението е изцяло преустроено и разполага с нови зони за триаж, шокова зала, кабинети и помещения за наблюдение

Василена Василева Василена Василева

8 октомври 2026, 14:20
След 10 години чакане: Откриха новото Спешно отделение на УМБАЛ „Пловдив“
Източник: БТА

М инистърът на здравеопазването Катя Ивкова откри новото Спешно отделение на УМБАЛ „Пловдив“. Проектът за обновяването му е планиран преди десет години, а днес вече е завършен.

Отделението е изцяло преустроено на площ от близо 872 кв. м. Предвидени са по-добри условия както за пациентите, така и за медицинските екипи.

„Проектът дълго очакваше своя завършек, но днес той вече е факт“, заяви министър Ивкова. Тя даде висока оценка на качеството на строително-монтажните работи, оборудването и медицинската апаратура.

По думите ѝ подобрените условия ще допринесат за предоставянето на качествена спешна медицинска помощ.

Източник: БТА
  • Какво включва новото отделение

В обновеното Спешно отделение са обособени зона за медицински триаж, консултативни кабинети, манипулационни, шокова зала, както и помещения за наблюдение и изолация.

Осигурени са отделни входове за амбулаторни пациенти, за хората, пристигащи с линейки, и за медицинския персонал. Подобрен е и достъпът за хора с увреждания.

  • Част от мащабен проект за спешната помощ

Обновяването на Спешното отделение е част от проекта за модернизация на спешната медицинска помощ в страната. Той обхваща 235 обекта - центрове, филиали и спешни отделения.

По данни на Министерството на здравеопазването около 160 от тях вече са завършени.

Целта е да се осигури навременна и качествена спешна медицинска помощ за 98% от населението.

Стойността на извършените строително-монтажни работи в УМБАЛ „Пловдив“ е 750 359,80 евро с ДДС.

Източник: БТА

Министерството на здравеопазването реализира обновяването по проект „Подкрепа за развитие на системата за спешна медицинска помощ“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 със съфинансиране от Европейския фонд за регионално развитие.

Министър Ивкова благодари на ръководството и екипа на болницата за усилията по завършването на проекта и пожела на работещите в отделението здраве и сили, за да помагат на пациентите в нужда.

Редактор: Василена Василева
Източник: Министерство на здравеопазването/Пресцентър    
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