България

Скандал в НС след като ПАСЕ спря мониторинга на България

В пленарна зала започна и спор за това кой е допринесъл повече за отпадането на наблюдението над страната ни

2 октомври 2025, 13:40
П арламентарната асамблея на съвета на Европа прекратява наблюдението над страната ни. Това стана ясно късно в сряда.

Тази новина обаче доведе до сериозен скандал в парламента.

Поводът  - заедно с гласовете „против”, които идват от Република Северна Македония, има и един глас „въздържал се” вместо „за” от България. Той идва от бившия правосъден министър и настоящ депутат от ПП-ДБ Надежда Йорданова. 

Започна спор и за това кой е допринесъл повече за отпадането на наблюдението над страната ни.

Деница Сачева: След 26 години Съветът на Европа реши да затвори постмониторинговия диалог с България

След 26 години Съветът на Европа реши да затвори постмониторинговия диалог с нашата страна. С новината се похвалиха управляващите. 

„Вчера всички в Европа - с изключение на Северна Македония,  гласуваха мониторингът на България да отпадне. Трябваше да дойде това управление, за да падне и този механизъм за страната ни”, заяви лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов.

Но един глас въздържал се от нашата страна предизвика сериозен спор и обвинения.

„Гордост е да не бъде България в режима на държавите, които са с изпитателен срок и в такъв режим . Няма как да благодаря на Надежда Йорданова, която е гласувала против резолюцията. Тя и няколко колеги от Северна Македония”, коментира правосъдният министър Георги Георгиев, цитиран от NOVA.

„Къде са ПП-ДБ днес - партията на пуделите, за да обяснят защо личната секретарка на Христо Иванов гласува със Северна Македония. Национално предателство”, категоричен е лидерът на „ДПС-Ново начело” Делян Пеевски.  

Скандалът измести и дневния ред в залата.

„Няма по-антибългарско гласуване от това. След като Надежда е гласувала така, политиката на ПП-ДБ спрямо нашите сънародници в Северна Македония е „Надежда тука всяка  оставете”, заяви от парламентарната трибуна Станислав Балабанов от ИТН.

От ПП-ДБ обаче защитиха решението на Йорданова. И започна спор кой е допринесъл повече за падането на мониторинга.

„Нека все пак, уважаеми колеги,  да не правим с чужда пита помен”, заяви Атанас Славов от ПП-ДБ.

„Г-жа Йорданова напълно съзнателно с гласа си „против” е гласувала за това България да влезе в пълен мониторингов механизъм”, заяви от трибуната Станислав Анастасов от „ДПС-Ново начало”.

„Това е нашият сигнал към българското общество, че не можем да кажем, че всичко е наред с правосъдието на фона на влошаването на върховенството на закона. Би било „на свинче звънче” – да натиснем просто едно копче”, подчерта Божидар Божанов от ПП-ДБ.

„Вие сте политически доносници в  ущърб на България. И трябва да ви кажа, че няма да ви позволим на овладеете никаква система в България и да я използвате в ущърб на страната”, категоричен беше Йордан Цонев от „ДПС-Ново начало”.

„Единственото нещо, което мога да изпитам е погнуса. Борбата на ПП-ДБ за съдебна реформа е да махне човека на Пеевски и да сложим човека на Прокопиев”, заяви от трибуната лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

От ПАСЕ подчертават, че ще продължат да следят развитието в България в рамките на редовните периодични прегледи.

Източник: NOVA    
НС ПАСЕ мониторинг България скандал
