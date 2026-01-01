Под звуците на заря: Първото бебе за 2026 г. се роди в 00:35 ч.

Защитата на собственик на болница: Парите не са откраднати, а заприходени

М инути след полунощ на 1 януари 2026 г. в болница „Майчин дом” проплака първото бебе за новата година. Момчето, което е второ дете в семейството на Джулия Манова, се роди точно в 00:35 ч. под звуците на празничната заря, информира NOVA.

Новороденото носи българското име Боян и е със забележителните мерки от 4.160 килограма и височина 54 сантиметра.

Майката на Боян сподели, че чувството е прекрасно и семейството очаква с нетърпение срещата между бебето и по-голямата му сестра. „Надявам се все повече бебенца да се раждат, защото екипът е прекрасен“, заяви Джулия Манова.

Педиатърът д-р Стефка Георгиева също пожела на Боян да расте здраво и щастливо дете, да среща само добри хора и да бъде добър човек.

От болницата съобщиха, че изпращат 2025 година с две близначки, а общо за изминалата година в „Майчин дом” на бял свят са се появили над 3000 бебета.