Син преби 74-годишната си майка, удрял я с дървена пръчка по лицето и тялото в село Хърсово

Според подадения сигнал мъжът блъснал майка си и я ударил няколко пъти с дървена пръчка по лицето и тялото

17 ноември 2025, 11:51
Източник: iStock photos/Getty images

74-годишна жена от самуилското село Хърсово стана жертва на домашно насилие от своя 40-годишен син. Инцидентът е станал около 13 часа на 15 ноември.

Според подадения сигнал мъжът блъснал майка си и я ударил няколко пъти с дървена пръчка по лицето и тялото. Пострадалата е прегледана от медицински екип, който е установил контузни рани и синини по главата, ръцете и гръдния кош.

Извършителят е задържан в РУ-Исперих. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.131, ал.1, т.5А във връзка с чл.130, ал.1 от Наказателния кодекс.

Полицията призовава гражданите да сигнализират при случаи на домашно насилие, за да се осигури своевременна защита на пострадалите.

Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол
Тежка катастрофа с жертва и ранени край Ямбол

Преди 19 часа
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена
Почина астроложката Светлана Тилкова-Алена

Преди 21 часа
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение
Рьопке: Украйна е на път към стратегическо поражение

Преди 16 часа
Русия уби съпругата на първата жертва на
Русия уби съпругата на първата жертва на "Чернобил"

Преди 17 часа

Не пропускайте: Леониди озаряват небето над България

Не пропускайте: Леониди озаряват небето над България

Свят Преди 17 минути

Потокът Леониди е активен от 6 до 30 ноември

Грузия закрива антикорупционния орган на фона на напрежение с ЕС

Грузия закрива антикорупционния орган на фона на напрежение с ЕС

Свят Преди 27 минути

Грузия получи статут на кандидат за членство в ЕС през декември 2023 г., но по-рано този месец Брюксел отправи критики към страната

Нови правила спират чужда намеса във финансирането на европейските партии

Нови правила спират чужда намеса във финансирането на европейските партии

Свят Преди 41 минути

Новите правила ще бъдат публикувани в Официалния вестник на ЕС в следващите дни

<p>Документален филм: САЩ крие 80-годишна тайна за извънземна технология</p>

САЩ крие 80-годишна тайна за извънземна технология, според нов документален филм

Свят Преди 59 минути

Дан Фара интервира 34 висши членове на правителството, армията и разузнавателната общност на САЩ, както и Марко Рубио за извънземните на Земята

Осъдиха бившата лидерка на Бангладеш на доживотен затвор заради престъпления срещу човечеството

Осъдиха бившата лидерка на Бангладеш на доживотен затвор заради престъпления срещу човечеството

Свят Преди 1 час

Присъдата може да бъде обжалвана във Върховния съд

Коя е Софи Уинкълман – актрисата от „Двама мъже и половина“, която стана лейди

Коя е Софи Уинкълман – актрисата от „Двама мъже и половина“, която стана лейди

Любопитно Преди 1 час

Звездата от хитовия ситком „Двама мъже и половина“ става лейди Фредерик Уиндзор, след като през 2009 г. се омъжва за лорд Фредерик

Снимката е илюстративна

Ученичка почина след нечовешко наказание - 100 коремни преси за закъснение

Свят Преди 1 час

Момичето е починало в болница в Мумбай в петък вечерта, което е наложило властите да започнат разследване на трагичния инцидент

Япония се бори да успокои Китай заради Тайван

Япония се бори да успокои Китай заради Тайван

Свят Преди 1 час

В разговор с репортери президентът на Тайван Уилям Лай заяви, че Китай извършва „многостранна атака“ срещу Япония

Искам куче! Ето какви са правилата и условията

Искам куче! Ето какви са правилата и условията

България Преди 1 час

За да се гарантира доброто третиране на животните, безопасността на хората и хигиената на градската среда, собствениците следва да спазват няколко ключови правила

Шофьор с положителна проба за алкохол самокатастрофира и избяга край Горна Оряховица

Шофьор с положителна проба за алкохол самокатастрофира и избяга край Горна Оряховица

България Преди 1 час

Случаят все още се разследва

Без кафе след Нова година? Въвеждането на еврото застрашава вендинг услугите

Без кафе след Нова година? Въвеждането на еврото застрашава вендинг услугите

България Преди 1 час

Операторите на вендинг машини в България обсъждат да поискат от властите отсрочка от един месец

<p>НСИ се готви за изчисляването на флаш-инфлация</p>

НСИ: Безработицата е рекордно ниска, въвеждаме флаш-инфлация

България Преди 2 часа

Това заяви председателят на НСИ доц. Атанас Атанасов

Прецедент в Европа: Британски самолетоносач е поставен под прякото командване на НАТО

Прецедент в Европа: Британски самолетоносач е поставен под прякото командване на НАТО

Свят Преди 2 часа

Самолетоносачът на Кралския флот „Принца на Уелс“ участва в учение на НАТО в Средиземно море

<p>Тестваме пълния M POWER потенциал на &bdquo;Серес&ldquo;</p>

Тестваме пълния M POWER потенциал на „Серес“

Технологии Преди 2 часа

М2, М4 Competition и M4 CS, M5 Touring на писта... Баварците за пореден път доказват, че го могат това упражнение. Може го дори и тежащото 2,6 тона комби, а М4 CS е откровение, ода на радостта

<p>Отопляваш дома си&hellip; с биткойни? Новата мания, която превръща криптодобива в топлина</p>

Bitcoin може да се използва и за отопление на домове

Технологии Преди 2 часа

Това е още един начин да се извлече полза от криптовалутата

Туск: Експлозия разруши жп линия край Варшава

Туск: Експлозия разруши жп линия край Варшава

Свят Преди 2 часа

"Взривно устройство се е задействало и е разрушило жп линията", написа Туск

