Син преби 74-годишната си майка, удрял я с дървена пръчка по лицето и тялото в село Хърсово

74-годишна жена от самуилското село Хърсово стана жертва на домашно насилие от своя 40-годишен син. Инцидентът е станал около 13 часа на 15 ноември.

Според подадения сигнал мъжът блъснал майка си и я ударил няколко пъти с дървена пръчка по лицето и тялото. Пострадалата е прегледана от медицински екип, който е установил контузни рани и синини по главата, ръцете и гръдния кош.

Извършителят е задържан в РУ-Исперих. По случая е образувано досъдебно производство за престъпление по чл.131, ал.1, т.5А във връзка с чл.130, ал.1 от Наказателния кодекс.

Полицията призовава гражданите да сигнализират при случаи на домашно насилие, за да се осигури своевременна защита на пострадалите.