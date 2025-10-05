Шествия в София и Амстердам призоваха за траен мир в Газа

М ирно шествие в подкрепа на палестинския народ се проведе в София. Демонстрацията започна пред пилоните на НДК, премина по булевард „Витоша” и достигна до сградата на Министерския съвет.
Участниците в шествието изразиха надежда, че в района на конфликта ще се настани траен мир. Според тях обаче за целта е нужна по-голяма международна подкрепа.
Стотици хиляди хора преминаха днес и по улиците на Амстердам с призив към правителството на Нидерландия за по-твърда позиция по отношение не войната на Израел в Газа, предаде Ройтерс.
Шествие в София за подкрепа на палестинците
По данни на организаторите около 250 000 души са се включили в демонстрацията. Полицията потвърди тези данни.
Повечето хора бяха облечени в червено. Те преминаха в шествие по 6-километров маршрут в Амстердам, развяваха палестински знамена, скандираха "Свободна, свободна Палестина" и носеха плакати с надписи "Срам за Израел!".
Мащабни шествия в Европа в подкрепа на Палестина
Израел отхвърля обвиненията в геноцид като несъстоятелни и казва, че операциите на неговите сили в Газа са акт на самоотбрана и са насочени срещу групировката "Хамас".
Последното голямо пропалестинско шествие в Нидерландия бе през май в Хага.
Нидерландското правителство наложи през юли забрана за пътуване на двама крайнодесни израелски министри, като ги обвини, че насърчават насилие срещу палестинците и призовават за "етническо прочистване" на Газа.