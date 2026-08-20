СГП започна досъдебни производства за АМ „Хемус“ и Северната скоростна тангента

С лед извършени проверки по реда на Закона за съдебната власт, Софийска градска прокуратура (СГП) образува две досъдебни производства във връзка с налични достатъчно данни за престъпления, свързани с изграждането на Лот 4 на автомагистрала „Хемус“ и Северната скоростна тангента.

Досъдебното производство, касаещо АМ „Хемус“, е образувано за умишлена безстопанственост, във връзка с данни за неполагане на достатъчни грижи за възложена работа, от което са последвали значителни вреди за дружеството „Автомагистрали” ЕАД.

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Другото новообразувано дело е за престъпление по служба - длъжностно престъпление, свързано с изпълнението на служебни задължения при приемането на обекта „Северна скоростна тангента” относно несъответствия между договорената и изпълнена дебелина на асфалтовото покритие и бетоновата стабилизация.

В хода на разследванията следва да бъдат обективно и всестранно изяснени обстоятелствата, свързани с избора на изпълнители и евентуални нарушения при определянето им, законосъобразното разходване на средствата и основателността на извършените плащания, посочват от прокуратурата.

Ще бъдат проверени и действията и бездействията на длъжностни лица от „Автомагистрали“ ЕАД, Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Агенция „Пътна инфраструктура“, които имат отношение към изготвянето на относимата документация, приемането на дейностите, извършването на плащанията и остойностяването на заложените дейности.

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Разследванията по двете досъдебни производства са възложени на следователи при Следствения отдел на Софийска градска прокуратура.

Предстоят разпити на множество свидетели, приобщаване и анализиране на цялата относима документация по надлежния ред, както и изготвяне на необходими експертизи.