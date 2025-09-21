България

Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка

Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя

21 септември 2025, 09:08
Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка
Източник: БГНЕС

О т 1 юни 2025 г. влезе в сила съществена промяна в реда за удостоверяване на трудовия стаж за всички осигурени лица. Предвидено е от тази дата трудовата книжка, водена на хартиен носител, да бъде заменена от единни електронни трудови записи за работниците и служителите, като част от Регистъра на заетостта, администриран от Националната агенция за приходите.

Така

данните за трудовото правоотношение занапред ще се въвеждат и съхраняват само в електронен вид,

припомня Агенция „Фокус“.

Трудовите книжки, издадени и водени преди 1 юни 2025 г., обаче продължават да бъдат официални удостоверителни документи за вписаните в тях обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя.

С оглед на това Националният осигурителен институт (НОИ) препоръчва

осигурените лица да съхраняват всичките си трудови книжки до приключване на трудовата им дейност и пенсионирането им,

тъй като същите могат да бъдат използвани за удостоверяване на осигурителните периоди, записани в тях.

Законодателно е предвидено в срок до 1 юни 2026 г. работодателите да оформят трудовите книжки, като запишат с цифри и думи и заверят с подписи и печат продължителността на стажа, положен при тях от всяко лице, след което да върнат документите на работника или служителя.

По темата

Източник: Агенция "Фокус"    
НОИ трудова книжка препоръка пазене
Последвайте ни
Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Ройтерс: Доналд Тръмп се отдръпва от дипломацията - Европа остава сама срещу Владимир Путин

Херцогинята на Йорк нарича Джефри Епстийн „върховен приятел“ в скандален имейл

Херцогинята на Йорк нарича Джефри Епстийн „върховен приятел“ в скандален имейл

Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка

Препоръка от НОИ: Пазете трудовата си книжка

Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа

Издирване: 12 институции тръгват по следите на хората без работа

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

Основни разлики между мъжките и женските котки, които трябва да имаме предвид

dogsandcats.bg
<p>16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания</p>
Ексклузивно

16 септември: Начало на „Черния септември“ – военно положение в Йордания

Преди 5 дни
Ексклузивно

"Газа гори": Израел започна сухопътна офанзива за окупиране на града

Преди 5 дни
До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт
Ексклузивно

До края на октомври: Ограничения по част от АМ „Хемус“ заради ремонт

Преди 5 дни
<p>Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване</p>
Ексклузивно

Топъл и слънчев вторник, очаква ни рязко застудяване

Преди 5 дни

Виц на деня

Жена звъни на мъжа си: – Скъпи, слушай по радиото, казват, че някой кара в насрещното по магистралата! – Един ли? Всички карат в насрещното!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход</p>

Социалните помощи и детски: Как се определя семейният доход

България Преди 1 час

Кой доход се зачита за детски надбавки при разделени родители?

Изтребител Тайфун

Британски изтребители се включиха в „Източен страж“ над Полша

Свят Преди 2 часа

Мисията, която беше обявена от британското правителство в понеделник във връзка с нарушаването на полското въздушно пространство, изпраща „ясния сигнал, че въздушното пространство на НАТО ще бъде защитено“

<p>Лято през септември &ndash; до 31 градуса в неделя</p>

Лято през септември – до 31 градуса в неделя

България Преди 3 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в Русия

Четирима загинаха при украинска атака с дронове в Русия

Свят Преди 11 часа

Москва обявява почти ежедневно, че е унищожила украински дронове

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Любопитно Преди 11 часа

Двамата бяха избрани от зрителите чрез гласуване в приложението NOVA PLAY

<p>Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя</p>

Важно за пътуващите: Летището в Брюксел иска отмяна на част от полетите, насрочени за неделя

Свят Преди 11 часа

Целта е да се избегнат дълги опашки и отмяна на полети в последния момент

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Тръмп заплаши Венецуела с "неизмерими" последици заради мигрантите

Свят Преди 11 часа

Неотдавна САЩ разположиха няколко военни кораба в района на Карибско море

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Домбровскис: ЕС е отворен да гарантира заем за Украйна, използвайки замразени руски активи

Свят Преди 11 часа

Заради войната на Русия в Украйна, около 200 милиарда евро активи на Централна банка на Руската федерация са замразени в ЕС

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Стюардесата Николета Кръстева заслужи място във Войната на племената на “Игри на волята”

Любопитно Преди 12 часа

Кондиционният треньор Гизем Мазлъмова беше изпратена в изгнание на Блатото

Отиде си продуцентът Росен Цанков

Отиде си продуцентът Росен Цанков

България Преди 12 часа

Тъжната вест беше съобщена от режисьора Димитър Гочев

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Напрежение в Хага: Протестиращи запалиха полицейски автомобил

Свят Преди 12 часа

Нидерландската полиция е използвала водно оръдие, за да разпръсне протестиращите

<p>Мъж е открит мъртъв след побой в Пловдив, столичанин е задържан</p>

27-годишен столичанин е арестуван за смъртта на мъж в Пловдив

България Преди 13 часа

Смъртта на пловдивчанина е настъпила в резултат на травми от побой

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

Военен: Руските изтребители над Естония, са игнорирали сигналите на пилотите от НАТО

Свят Преди 13 часа

Все още "остава да бъде потвърдено" дали нарушението на границата е било умишлено или не, заяви полковник Антс Кивиселг

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници

"Хамас" заплашва с фатална развръзка за 47 заложници

Свят Преди 13 часа

Групировката публикува днес фотомонтаж и снимки на заложниците

<p>🍺Наздраве! Откриха тазгодишния &quot;Октоберфест&quot;&nbsp;</p>

Наздраве! Откриха тазгодишния "Октоберфест" в Мюнхен

Свят Преди 13 часа

Събитието може да привлече до 6 милиона посетители

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

Москва осъди остро решението на ООН за санкциите срещу Иран

Свят Преди 13 часа

"Тези действия нямат нищо общо с дипломацията"

Всичко от днес

От мрежата

10 златни правила за щастливо и здраво куче

dogsandcats.bg

Как да разберем, че котката ни е болна

dogsandcats.bg
1

Рев на елени по Южното Черноморие

sinoptik.bg
1

Производството на ориз у нас страда заради сушата

sinoptik.bg

ТЕСТ за обща култура: Проверете знанията си!

Edna.bg

Джулия и Николай са победители във втория сезон на „Диви и красиви“

Edna.bg

Ханзи Флик с намек към Реал Мадрид заради "Златната топка": Покажете уважение към победителите

Gong.bg

Симеоне ще бъде на пейката за Атлетико Мадрид срещу Арсенал в ШЛ въпреки червения картон

Gong.bg

Горещо в последния ден на лятото

Nova.bg

Локализиран е пожарът в района на бившата рафинерия „Плама”-Плевен

Nova.bg