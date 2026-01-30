България

Движението по наводнените пътни участъци в Хасковска област е възстановено

Залети от вода след обилните валежи бяха път II-59 Ивайловград – село Славеево, в посока граничния преход към Гърция, и пътният участък село Мандрица – село Меден бук при километър 20 + 500 на път III-5908

30 януари 2026, 09:25
Движението по наводнените пътни участъци в Хасковска област е възстановено
Източник: Областна администрация - Хасково

Д вижението по двата пътни участъка в община Ивайловград, които снощи бяха затворени за движение заради наводнения, е възстановено, съобщиха от пресцентъра на областната администрация в Хасково.

Вода блокира два пътя в община Ивайловград

Залети от вода след обилните валежи бяха път II-59 Ивайловград – село Славеево, в посока граничния преход към Гърция, и пътният участък село Мандрица – село Меден бук при километър 20 + 500 на път III-5908. И за двете затворени отсечки бяха взети мерки за сигнализация и охрана.

Пътната обстановка е нормализирана, допълват от областната администрация.

Водата по течението на реките в общината се е оттекла и се е прибрала в коритата, допълват от общинската администрация в Ивайловград.

В 07:00 часа тази сутрин при дежурния в общината е получен сигнал за паднала земна маса в участъка от село Хухла към язовирната стена на язовир "Ивайловград". Екипи на Пътно поддържане работят по разчистването.

Няма бедстващи хора и населени места без ток и вода, уверяват от общината.

Източник: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев    
