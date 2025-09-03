България

Румънски автобус с туристи се запали на пътя между Варна и Бургас

При инцидента няма пострадали хора

3 септември 2025, 18:18
Румънски автобус с туристи се запали на пътя между Варна и Бургас
Източник: iStock/GettyImages

Д вижението по пътя Варна-Бургас - в района на село Рудник, е силно затруднено заради инцидент с румънски автобус, съобщиха от полицията.

Автобусът се е самозапалил, като най-вероятно огънят е тръгнал някъде в задната му част.

Автобус се запали на АМ „Тракия”

Сигналът за инцидента е подаден в 15:45 часа. В автобуса са пътували 45 души - туристи от Румъния. Шофьорът също е румънски гражданин.

При инцидента няма пострадали хора. Движението по пътя е било временно преустановено напълно, в момента е пусната едната лента, която е в посока Варна. 

Източник: БТА, Мила Едрева    
автобус Варна пожар
Трети инцидент с трамвай днес в София
Преди 20 часа
Деца се качиха на строителен кран в София
Преди 21 часа
Тръмп: Много съм разочарован от Путин
Преди 20 часа
Нов удар срещу опозицията в Турция
Преди 20 часа

Виц на деня

– Зетко, защо си с толкова кисела физиономия? – Защото си тук от два дни, а багажът ти изглежда като за два месеца...
Прочети целия
