Румен Христов: Очаква ни тежък политически сезон

Докъде ще стигнат вотовете на недоверие и какви промени да очакваме?

14 септември 2025, 19:28
Как един откраднат касов апарат може да те направи престъпник пред очите на държавата

Как един откраднат касов апарат може да те направи престъпник пред очите на държавата
Димитър Стоянов призна: Политически проект на президента Румен Радев е възможен

Димитър Стоянов призна: Политически проект на президента Румен Радев е възможен
Борисов: Какво предлагат ПП-ДБ? Да се прегърнат с

Борисов: Какво предлагат ПП-ДБ? Да се прегърнат с "Възраждане"
Желязков: Докато кабинетът се ползва с доверието на избирателите си, ще продължава да работи

Желязков: Докато кабинетът се ползва с доверието на избирателите си, ще продължава да работи
Здравният министър: Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 г.

Здравният министър: Ваксината срещу варицела става задължителна от 2026 г.
Официално: Пуснаха в експлоатация цялата АМ

Официално: Пуснаха в експлоатация цялата АМ "Европа"
Слънчева неделя, но следобед идват дъжд и захлаждане

Слънчева неделя, но следобед идват дъжд и захлаждане
След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

След внесения вот на недоверие: Управляващи и опозиция в ескалиращ сблъсък (ОБЗОР)

С езонът ще бъде тежък, особено по отношение на приемането на еврото. Ще има и отпор, може би от проруски сили, но страната ни очаква и много положителни промени. Това каза в предаването „На фокус с Лора Крумова” председателят на СДС Румен Христов.  Христов изрази мнение, че няма риск от сътресения за кабинета при петия вот на недоверие, съобщи NOVA.

„Ние сме свикнали вече с тези вотове, така че, да , очакваме го. Той беше заявен, а и такива действия са в правото на опозицията. Няма как да мине, гласовете, които получават – 135 гласа подкрепят правителството, а 105 са тези, които са против. Не е достатъчно. А тук идва и въпросът – какво правим, ако този вот мине. Каква би била алтернативата, кое ще бъде управлението?”, каза Христов. Той заяви, че нужните дискусии и процедури са вече проведени, макар и не без разногласия по дадени обществени теми.

„Упрекват ни, че хора са назначени твърде бързо на дадена позиция – например каквато е заместник-омбудсмана. По отношение на главния прокурор – още преди време беше обявено, че старият висш съдебен съвет не бива да избира нов прокурор. Все още се чака да се издигне нов съвет, стараем се да има баланс по въпроса”, обясни той. По думите му, от политическите сили в момента трудно може да се сочат губещи - защото в момента парламентът работи, а има и стабилно правителство.   

„Подкрепата на „ДПС-Ново начало” е много важна при ситуация на правителство на малцинството. Може би това донякъде институционализира ситуацията, макар че не участват в управлението. Колегите имат своите аргументи по дадени теми и свободата да ги изразят от трибуна”, каза Христов и подчерта, че на политическата сцена от огромна важност е рационалното и премерено вземане на решения.

„Всеки има своя мисия и идеология, която трябва да се отстоява, но когато няма алтернатива, трябва да има и компромиси. Ние сме длъжни да работим в коалиция и да се борим за стабилност”, каза Христов. Той определи Даниел Митов като добър избор за поста министър на вътрешните работи и подкрепи действията му като ресорен министър. Според Христов няма възможност за оттеглянето му от поста.

Целия разговор вижте във видеото.

Източник: NOVA    
Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор
Ексклузивно

Съдът пусна обвиняемите за побоя над шефа на полицията в Русе - трима под домашен арест и един под надзор

Преди 2 дни
<p>Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк</p>
Ексклузивно

Нов обрат в разследването за убийството на Чарли Кърк

Преди 2 дни
<p>Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)</p>
Ексклузивно

Марго Роби се появи с "гола" рокля в Лондон (СНИМКИ)

Преди 2 дни
НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша
Ексклузивно

НАТО променя цялата си стратегия заради Русия и Полша

Преди 1 ден

