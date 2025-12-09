Ресорната комисия в НС обсъжда актуализирания бюджет за 2026 г.

Кабинетът "Желязков" се изправя срещу шести вот на недоверие тази седмица

Евакуираха още моряци от заседналия край Ахтопол танкер, защо трима остават

Йотова: Този вот на недоверие е различен - има подкрепата на мнозинството от българи

Декемврийска магия: Сухо време и необичайно топли дни преди Коледа - ще дочакаме ли сняг за Рождество

Желязков: Ключово е проектът на Бюджет 2026 г. да бъде подкрепен от тристранния съвет

Двама арестувани за жесток побой в "Люлин"

Времето във вторник - мъгла на север, слънце на юг и до 11 градуса

В ъв вторник се очаква парламентарната бюджетна комисия да обсъди актуализирания бюджет за следващата година.

Вчера проектът на бюджет за НЗОК получи подкрепа от всички организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/, като АИКБ и КНСБ се въздържаха. Бюджетът на ДОО бе единодушно подкрепен.

Бюджет 2026: Социалните партньори не успяха да постигнат пълно съгласие

"Благодаря на синдикатите и бизнеса за възстановения диалог и за постигнатото в резултат на проведения през последните няколко седмици диалог", каза министърът на финансите Теменужка Петкова.

Според нея "въздържането на АИКБ по бюджета е нормално".

МС одобри законопроекта за държавния бюджет за 2026 година

Петкова припомни постигнатото по втория вариант на бюджет - изключва се увеличаване на вноската за фонд „Пенсии“, отпада увеличението на данък дивидент, отпада въвеждането на т.нар. СУПТО.

Минималната работна заплата става 620 евро и 20 евроцента, а максималният осигурителен доход – 2300 евро. Майчинството през втората година става 460 евро. Предвидено е и увеличение на пенсиите между 7 и 8 процента от юли следващата година.

Какво пише за заплати и осигуровки в новия Бюджет 2026

"Трайно незаетите близо 5500 щатни бройки в държавната администрация ще бъдат съкратени до 2028 година, така че администрацията да бъде оптимизирана и да работи по-успешно", отбеляза Теменужка Петкова.

Тя бе категорична, че бюджетът за 2026 година ще даде възможност на България да влезе спокойно и достойно в еврозоната. Вчера на заседание на кабинета план-сметката за следващата година беше одобрена.