Ресорната комисия в НС обсъжда актуализирания бюджет за 2026 г.

В ъв вторник се очаква парламентарната бюджетна комисия да обсъди актуализирания бюджет за следващата година.
Вчера проектът на бюджет за НЗОК получи подкрепа от всички организации в Националния съвет за тристранно сътрудничество /НСТС/, като АИКБ и КНСБ се въздържаха. Бюджетът на ДОО бе единодушно подкрепен.
Бюджет 2026: Социалните партньори не успяха да постигнат пълно съгласие
"Благодаря на синдикатите и бизнеса за възстановения диалог и за постигнатото в резултат на проведения през последните няколко седмици диалог", каза министърът на финансите Теменужка Петкова.
Според нея "въздържането на АИКБ по бюджета е нормално".
МС одобри законопроекта за държавния бюджет за 2026 година
Петкова припомни постигнатото по втория вариант на бюджет - изключва се увеличаване на вноската за фонд „Пенсии“, отпада увеличението на данък дивидент, отпада въвеждането на т.нар. СУПТО.
Минималната работна заплата става 620 евро и 20 евроцента, а максималният осигурителен доход – 2300 евро. Майчинството през втората година става 460 евро. Предвидено е и увеличение на пенсиите между 7 и 8 процента от юли следващата година.
Какво пише за заплати и осигуровки в новия Бюджет 2026
"Трайно незаетите близо 5500 щатни бройки в държавната администрация ще бъдат съкратени до 2028 година, така че администрацията да бъде оптимизирана и да работи по-успешно", отбеляза Теменужка Петкова.
Тя бе категорична, че бюджетът за 2026 година ще даде възможност на България да влезе спокойно и достойно в еврозоната. Вчера на заседание на кабинета план-сметката за следващата година беше одобрена.