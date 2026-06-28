76-годишен мъж с множество травми бе транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до София

М едицински хеликоптер бе активиран днес за спешна спасителна мисия, при която пациент с множество тежки травми бе транспортиран от Смолян към УМБАЛСМ „Пирогов“ в София. Информацията за случая потвърди д-р Кристиян Стефанов от Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян. Пострадалият е 76-годишен мъж, който е приет първоначално в спешното звено на областната болница в Смолян в изключително тежко общо състояние след тежък битов инцидент, при който е паднал от 3–4 метра височина.

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При детайлните прегледи медицинският екип в Смолян е установил сериозен комплекс от наранявания, включващ тежка черепно-мозъчна травма, политравма, счупени прешлени на гръбначния стълб и счупени ребра. Важна и позитивна медицинска подробност е, че въпреки сериозните фрактури на гръбнака, към момента на транспортирането лекарите не са установили данни за парализа на крайниците.

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Поради голямата сериозност на състоянието му и предвид спецификата на травмите, дежурният медицински екип е взел незабавно решение да активира държавната система за въздушна спешна медицинска помощ. Пациентът е бил качен бързо на борда на медицинския хеликоптер и транспортиран до столицата, където е поет за спешно лечение от високоспециализираните екипи на университетската болница „Пирогов“.