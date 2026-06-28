България

76-годишен мъж с множество травми бе транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до София

Пациентът е в тежко състояние с политравма и счупен гръбначен стълб след падане от височина при битов инцидент

Стела Христова Стела Христова

28 юни 2026, 17:41
76-годишен мъж с множество травми бе транспортиран с медицински хеликоптер от Смолян до София
Източник: IStock

М едицински хеликоптер бе активиран днес за спешна спасителна мисия, при която пациент с множество тежки травми бе транспортиран от Смолян към УМБАЛСМ „Пирогов“ в София. Информацията за случая потвърди д-р Кристиян Стефанов от Спешното отделение на МБАЛ „Д-р Братан Шукеров“ – Смолян. Пострадалият е 76-годишен мъж, който е приет първоначално в спешното звено на областната болница в Смолян в изключително тежко общо състояние след тежък битов инцидент, при който е паднал от 3–4 метра височина.

Вдигнаха въздушна линейка заради мъж с черепно-мозъчна травма

При детайлните прегледи медицинският екип в Смолян е установил сериозен комплекс от наранявания, включващ тежка черепно-мозъчна травма, политравма, счупени прешлени на гръбначния стълб и счупени ребра. Важна и позитивна медицинска подробност е, че въпреки сериозните фрактури на гръбнака, към момента на транспортирането лекарите не са установили данни за парализа на крайниците.

Транспортираха тежко пострадал човек от Гела към "Пирогов" с хеликоптер

Поради голямата сериозност на състоянието му и предвид спецификата на травмите, дежурният медицински екип е взел незабавно решение да активира държавната система за въздушна спешна медицинска помощ. Пациентът е бил качен бързо на борда на медицинския хеликоптер и транспортиран до столицата, където е поет за спешно лечение от високоспециализираните екипи на университетската болница „Пирогов“.

Редактор: Стела Христова
Източник: Елена Павлова/БТА    
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