Кметове алармират: Река Стряма може да залее селата Калековец и Трилистник

Жители се притесняват, че ще се повтори бедствието от преди три години

5 октомври 2025, 10:27
К метове на няколко населени места в Южна България алармират за риск от наводнения заради непочистеното корито на река Стряма. Жителите на пловдивските села Калековец и Трилистник се опасяват при следващите проливни дъждове реката да не потопи къщите им и да се повтори бедствието от преди три години, чийто щети все още не са отстранени напълно. 

Към момента няма риск от наводнение или преливане, но кметовете са притеснени. В село Трилистник живеят над 800 души, които пазят горчивия спомен от 2022 г., когато река Стряма заля 120 къщи. С кмета на селото Мирчо Петров разговаря репортерът на NOVA Благой Бекриев в ефира на NOVA.

"За съжаление, продължава колективната безотговорност относно състоянието на река Стряма. Нашите хора в селото са притеснени, защото селото може отново да бъде залято. Оттук до края на Калековец са 5 км, реката е пълна с растителност и при едно малко покачване, водата ще дойде отново в Трилистник", обясни Петров.

"При последното наводнение сме извозили над 200 камиона с домашна посуда. Има хора, които още на се са възстановили от наводнението", разказа той.

"Не помня този участък да е бил почистван. Има компрометирани диги, а над Калековец няма такива, което означава, че водата ще дойде час по-късно, но ще дойде", допълни той.

Кметът на село Калековец, в което живеят над 250 души, Георги Вълков смята, че ангажиментът е на държавата. 

“Нека институциите да се задействат и тези 5 км да бъдат почистени, защото от източната страна на Калековец при едно скъсване на дигите ще се залее село Трилистник. От северната страна няма диги, а коритото не е почиствано с години, ще залее Калековец”, обясни той. 

"Аз нося отговорност и искам институциите да вземат мерки и тези 5 км да бъдат почистени", допълни Вълков.

Вижте повече във видеото горе.

Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване
Мъгла и слънце в неделя - температури до 21°, но идва застудяване

