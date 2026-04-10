Разпети петък: Създателят на света и на живота е лишен от право да живее

Р азпети петък е. Това е най-скръбният ден за християните. В него си припомняме страданията, съденето, разпъването на кръста, смъртта и погребението на Иисус Христос.

Праведникът е осъден беззаконно и Невинният е разпънат на кръст като злодей. Създателят на света и на живота е лишен от право да живее. Даващият живот на всички е погребан като смъртен.

Затова днес всички скърбим, както Неговите апостоли и последователи преди две хиляди години. Те били отчаяни, че са загубили своя Учител и Господ, защото независимо от Неговите уверения си мислели, че това е безнадеждният край на всичко.

В молитвите и песнопенията на Църквата днес тези мисли преобладават. Стотици църковни поети и песнописци са възпели от душа и сърце човеколюбивото снизхождение и спасителните страдания на Иисус Христос.

В един от най-хубавите текстове за днес се казва: Йосиф и Никодим, те го свалиха от кръста и като Те гледаха мъртъв, непогребан, гол - Тебе, Боже, Който се обличаш със светлина като с дреха, потънаха в съчувствен плач, ридаеха и казваха: о, пресладки Иисусе, когато преди малко слънцето Те видя да висиш (на кръста), обгърна се с мрак и земята от страх се разтресе, а завесата на храма се раздра. Сега виждаме мъртъв Тебе, Който заради нас доброволно прие смърт! Как да Те погребем, Боже наш? Как да Те повием с плащаница?

Църковните поети не пропускат да намекнат и за очакваната победа на живота над смъртта, защото възкресението на Христос премахнало отчаянието и донесло надежда на всички.

Смъртта Му на кръста не била плод на нещастни обстоятелства, а доброволна себежертва на Изкупителя за греховете на света. След тридневен престой в гроба Христос надвил смъртта и възкръснал с преобразеното Си тяло.

Днес е строг пост. Всички християни се покланят на плащаницата с изобразеното тяло на Иисус и я обсипват с цветя.

Тъй като е най-тъжният ден за християните, Разпети петък е изпълнен със забрани. Това е ден, посветен на смирението и молитвата, през който традицията налага строги ограничения върху ежедневния живот.

Основните забрани са свързани с преустановяването на всякаква физическа работа, като нашите предци са считали за голям грях заниманието с тежки дейности като строителство, градинарство или ремонти.

Тъй като денят символизира траур, всички домакински задължения е редно да бъдат приключени предварително, а чистенето в самия ден се приема за проява на неуважение към паметта на Христовите страдания.

Особено внимание се обръща на действия като шиене, рязане или пробиване, които са изрично забранени, защото символично повтарят мъките на Спасителя. Духовната чистота е не по-малко важна от физическата почивка, поради което се изисква избягване на всякакви конфликти, кавги и ругатни. Вместо това, вярващите трябва да се стремят към спокойствие и ясни мисли, като напълно се откажат от шумните празненства, музиката и забавленията.

Този ден се отличава и с най-строгия пост в годината, при който мнозина избират или пълно въздържание от храна, или се придържат към най-простата възможна диета от хляб и вода.

Ограниченията обхващат и личния живот, като интимността между съпрузи се счита за нежелана и греховна. Според народните вярвания дете, заченато на Разпети петък, е застрашено от тежка съдба – да се роди болно или да стане престъпник.

В крайна сметка, вместо към ежедневните грижи, вниманието трябва да бъде насочено към посещение на църковни служби, молитва и оказване на помощ на близките.