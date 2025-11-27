България

8 души са задържани заради убийството на 24-годишния син на бизнесмен в Мадан

Бащата на убития, Костадин Кабаджов, е бивш общински съветник от политическа партия „Лидер"

27 ноември 2025, 10:50
Източник: iStock photos/Getty images

8 души са задържани заради убийството на 24-годишния син на бизнесмен в Мадан, съобщи 24 часа.

Осем души са задържани за убийството на 24-годишния син на маданския бизнесмен Костадин Кабаджов в Мадан. Синът му, също Костадин, бе късно през изминалата нощ открит в района на „Винпром" в града, на изхода на Мадан в посока Златоград. Младият мъж е пребит, а след това хвърлен в реката. Пожарен автомобил е отишъл около 3 часа през нощта, за да извади тялото от водата.

Засега никой от задържаните не признава съпричастност към случилото се. Според неофициална информация причината за тежкото престъпление не е лихварство, а любовна драма и спор за жена. Прокуратурата обяви, че по-късно ще даде подробности за случилото се в Мадан.

Бащата на убития, Костадин Кабаджов, е бивш общински съветник от политическа партия „Лидер". Той е собственик на бензиностанция, заведение и хотел в миньорския град. През 2010 година бе задържан с обвинение за лихварство.​

Убийство Задържани Мадан Бизнесмен Син Престъпление Любовна драма Река Прокуратура Разследване
