8 души са задържани заради убийството на 24-годишния син на бизнесмен в Мадан

Осем души са задържани за убийството на 24-годишния син на маданския бизнесмен Костадин Кабаджов в Мадан. Синът му, също Костадин, бе късно през изминалата нощ открит в района на „Винпром" в града, на изхода на Мадан в посока Златоград. Младият мъж е пребит, а след това хвърлен в реката. Пожарен автомобил е отишъл около 3 часа през нощта, за да извади тялото от водата.

Жестоко убийство на млад мъж разтърси Мадан

Засега никой от задържаните не признава съпричастност към случилото се. Според неофициална информация причината за тежкото престъпление не е лихварство, а любовна драма и спор за жена. Прокуратурата обяви, че по-късно ще даде подробности за случилото се в Мадан.

Бащата на убития, Костадин Кабаджов, е бивш общински съветник от политическа партия „Лидер". Той е собственик на бензиностанция, заведение и хотел в миньорския град. През 2010 година бе задържан с обвинение за лихварство.​