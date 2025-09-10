България

Откриха изчезналото 9-годишно момиче от София

Момичето бе в неизвестност от вчера, 9 септември

Обновена преди 36 минути / 10 септември 2025, 10:50
Откриха изчезналото 9-годишно момиче от София
Селин Василева Велинова   
Източник: СДВР

О ткриха изчезналата 9-годишна Селин Василева Велинова, съобщиха от СДВР.

По-рано днес бе съобщено, че момичето се издирва, след като е било в неизвестност от 9 септември, когато е напуснало дома си в квартал „Христо Смирненски“.

Момичето е около 150 сантиметра високо, с дълга кестенява коса с бретон. Има пъстри очи. 

Детето е облечено със синьо-бял къс гащеризон, бюстие с надпис „Calvin Klein“. Било е с черни ролери.

Майката на третокласничката умолява всеки, който има информация за Селин, да се свърже с телефон 112 или най-близкото районно управление на МВР.

СДВР разпространи и снимка на детето във всички информационни канали. 

Източник: БГНЕС    
Издирване на дете Изчезнало дете СДВР София Полиция Селин Василева Велинова Сигнал 112 Квартал Христо Смирненски Описание на дете 9-годишно момиче
