Откриха изчезналото 9-годишно момиче от София

О ткриха изчезналата 9-годишна Селин Василева Велинова, съобщиха от СДВР.

По-рано днес бе съобщено, че момичето се издирва, след като е било в неизвестност от 9 септември, когато е напуснало дома си в квартал „Христо Смирненски“.

Момичето е около 150 сантиметра високо, с дълга кестенява коса с бретон. Има пъстри очи.

Детето е облечено със синьо-бял къс гащеризон, бюстие с надпис „Calvin Klein“. Било е с черни ролери.

Майката на третокласничката умолява всеки, който има информация за Селин, да се свърже с телефон 112 или най-близкото районно управление на МВР.

СДВР разпространи и снимка на детето във всички информационни канали.