България

Разбиха схема с фалшиви документи за автомобили в София, двама са задържани

16 януари 2026, 11:45
Д вама души, които са изготвяли фалшиви банкноти и документи, са задържани на 13 януари, съобщи главен комисар Любомир Николов, директор на Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) пред медии.

При претърсвания на обвиняемите лица са открити талони за регистрация на за моторни превозни средства (МПС), подготвени за изработването им в пълен вариант.

"По този начин се създават т.нар. двойници на моторни превозни средства", обясни главен комисар Любомир Николов.

По думите му така се прави "близнак" на откраднат автомобил, използвайки данните на превозно средство на реален собственик, което впоследствие може да заблуди граждани.

Мъжете са криминално проявени, единият е на 77 години, а другият - на 65, но не са осъждани.

Намерени са и няколко мострени неистински еврови и доларови банкноти, които са използвани за показване на клиенти, които биха купили по-голямо количество.

"Те са с много високо качество и са познати на полицията", каза още Николов. По неговите думи полицията няма данни за производство на фалшиви пари в столицата, но има такива, че се внасят доста висококачествени еврови банкноти от Турция, които могат да заблудят обикновените купувачи и магазинери. 

Задържаните са обвинени за приготовление за изготвяне на неистински документи за МПС. Прокуратурата е внесла искане в Софийския районен съд единият да бъде оставен в ареста, а другият е пуснат под парична гаранция поради възрастта и състоянието му, каза прокурор Георги Коджаниколов.

Той допълни, че е иззета и една банкова касета, като общо откритите пари са 60 хил. евро. Те се изследват дали са истински, което ще отнеме време поради обема им, добави прокурор Коджаниколов.

Източник: Марин Колев, БТА    
