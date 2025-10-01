Отлагат пускането на новата отсечка на „Хемус“

О ткриването на новата отсечка на магистрала "Хемус" ще се забави с един или два дни с цел безопасност. Това каза министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов по време на блицконтрола в ресорната парламентарна комисия за отсечката, която трябваше да бъде пусната в експлоатация до края на септември.

"Отсечката е напълно готова. В момента се прави измерване за сцепление, а комисията по приемане на обекта заседава, защото той трябва да бъде пуснат със съответния акт", каза Иванов.

"Гражданите спокойно могат да изчакат още ден - два, за да сме сигурни, че всичко е както трябва", допълни министърът.

Министърът съобщи, че до края на октомври ще бъде пуснат още един участък от около 3 км.