Над 515 снегопочистващи машини по републиканските пътища

Ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско

1 февруари 2026, 20:33
Над 515 снегопочистващи машини по републиканските пътища
Н ад 515 снегопочистващи машини обработват настилките по републиканските пътища при засилващия се снеговалеж. Трасетата се почистват и са проходими при зимни условия, съобщават от Агенция "Пътна инфраструктура" (АПИ). 

Временно поради обилен снеговалеж и почистване е ограничено преминаването на тежкотоварни автомобили с ремаркета и полуремаркета през проходите Рожен, Превала и Печинско в област Смолян, по пътя Ардино – Кърджали в област Кърджали, пътя Симитли – Разлог през прохода Предела, пътя Юндола – Разлог, и по пътя Гоце Делчев – Катунци през прохода Попови ливади в област Благоевград, пътя Велинград – Юндола и пътя Белово – Юндола в област Пазарджик. Ограничено е движението на тежкотоварни автомобили над 12 т през Троянския проход. През проходите Превала и Пампорово преминаването е задължително с вериги.

За повишаване безопасността и при необходимост е възможно да се затварят отделни участъци за обработка на трасетата с инертни материали. Там, където се налага заради силен вятър, снегонавявания или слаба видимост, е възможно трафикът да се ограничава временно до подобряване на метеорологичните условия и почистване на пътя, посочват от АПИ.

От пътната агенция апелират шофьорите да тръгват с автомобили, подготвени за зимни условия, да карат със скорост, съобразена със зимните условия, да не предприемат рискови маневри, както и изпреварване на снегопочистващата техника. Блокирането на движението от превозни средства, които не са подготвени за зимни условия, затруднява пътуването на всички останали шофьори и работата на снегопочистващата техника.

В София в готовност са 165 снегопочистващи машини за обработки във връзка с валежите от сняг, съобщиха по-рано днес от Столичната община.

Снегопочистване Пътна обстановка Зимни условия
