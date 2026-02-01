Свят

Огромен протест в подкрепа на Петър Павел в Прага

Поддръжниците на Павел изпълниха два големи площада в центъра на Прага

1 февруари 2026, 21:02
Огромен протест в подкрепа на Петър Павел в Прага
Източник: AP/БТА

Д есетки хиляди демонстранти в Чехия излязоха по улиците, за да подкрепят президента либерал Петър Павел на фона на изострящото се напрежение между него и новото дясно правителство, оглавявано от милиардера Андрей Бабиш, предаде ДПА. 

Поддръжниците на Павел изпълниха два големи площада в центъра на Прага. Инициаторите на митинга под надслов "Милион моменти за демокрацията" заявиха, че в чешката столица са се събрали между 80 000 и 90 000 души. 

В битката за президентския пост на Чехия: Петър Павел срещу Андрей Бабиш

Павел и Бабиш влязоха в остър спор, свързан с министрите в новото правителство. Президентът отказа да назначи почетния председател на партията "Мотористите за себе си" Филип Турек за министър на околната среда. Павел мотивира отказа си с това, че Турек е направил някои противоречиви изказвания, които по думите на президента са несъвместими министерския пост в една демократична страна. Четиресетгодишният Турек бе публикувал в социалните мрежи расистки и сексистки коментари, пояснява ДПА. 

Освен това Павел публично обвини външния министър и съпартиец на Турек - Петър Мацинка, в опит за изнудване във връзка с казуса. 

Павел благодари на участниците в днешния митинг за подкрепата, която са му оказали. Той подчерта, че е важно да се защитават ценности като достойнството, истината и уважението.  

Бившият генерал от НАТО Павел заема президентския пост от март 2023 г. 

Хиляди на антиправителствен митинг в Прага

Опозиционните партии в парламента планират да внесат вот на недоверие към правителството във вторник заради обвиненията в оказване на натиск върху президента. Шансовете за успех обаче са малки. Управляващата коалиция, в която влизат партията на Бабиш - "Действие на недоволните граждани" (известна с абревиатурата си на чешки език), "Мотористите за себе си" крайнодясната формация "Свобода и пряка демокрация", разполага с мнозинство от 108 от 200 места в долната камара на законодателния орган. 

Източник: БТА, Николай Велев    
Чехия Петър Павел Андрей Бабиш
Земетресение с магнитуд 3 край Бургас
Ексклузивно

Земетресение с магнитуд 3 край Бургас

Преди 1 ден
Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му
Ексклузивно

Тайландец се прибра у дома две седмици след погребението му

Преди 23 часа
Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния
Ексклузивно

Откриха ново огнище на африканска чума по свинете в Румъния

Преди 1 ден
Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток
Ексклузивно

Португалия се готви за нови порои, близо 200 000 души все още са без ток

Преди 23 часа
