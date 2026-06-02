Отмениха церемонията за 150 г. от гибелта на Ботев заради лошото време в София

П редвидената за днес церемония по повод 150 години от гибелта на Христо Ботев в парк Борисова градина в София се отменя. Причината са неблагоприятните неблагоприятните климатични условия и опасността от инциденти при буря с гръмотевици и пречупване на клони в парка.

В същото време на пет сигнала за паднали дървета са се отзовали столичните пожарникари до 9.25 ч. тази сутрин, съобщава БНР.

С вой на сирени в цялата страна отдаваме почит към Ботев и героите на България

Няма данни за пострадали хора и сериозни наводнения вследствия на силния дъжд, който тази сутрин валя в столицата.

При снощната буря над 10 сигнала за паднали дървета бяха подадени в пожарната в София, полет от Истанбул за София беше върнат обратно в мегаполиса на Босфора, а полет на нискотарифна авиокомпания от германския град Меминген за София беше пренасочен към Летище Пловдив.