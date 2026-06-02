Любопитно

MEDIA PLAY 2026 постави България на картата на водещите индустриални форуми в Европа

Тазгодишното издание се проведе в партньорство с MIPCOM – най-големия международен пазар за телевизионно и аудиовизуално съдържание в света

2 юни 2026, 16:39
В продължение на три дни София се превърна в сцена за разговорите, идеите и историите, които оформят бъдещето на медийната и развлекателната индустрия. MEDIA PLAY 2026 събра международни гости, продуценти, сценаристи, журналисти, творци и представители на едни от най-активните компании и организации в сектора в рамките на динамична програма от панели, майсторски класове, пичинг сесии, срещи и събития.

Тазгодишното издание се проведе в партньорство с MIPCOM – най-големия международен пазар за телевизионно и аудиовизуално съдържание в света, което постави MEDIA PLAY още по-ясно на картата на значимите индустриални събития в региона. Специален гост на откриването беше Хичран Лефорт, директор „Продажби“ в MIP Markets.

Фестивалът постави във фокус теми като влиянието на AI върху творческите индустрии, бъдещето на телевизията и стрийминг платформите, менталното здраве в индустрията, силата на подкаст формата и новите модели за международно сътрудничество в Централна и Източна Европа.

Сред акцентите в програмата бяха панелът “AI, Rights & Creativity: A New Battleground”, който събра експерти от медийния, правния и музикалния сектор около темата за изкуствения интелект и авторските права, както и дискусията “Broadcasting vs. Streaming”, посветена на трансформацията на аудиовизуалната индустрия и променящото се поведение на аудиторията. Част от програмата бяха още дискусии за documentary storytelling, международни копродукции, менталното здраве и развитието на новото поколение медийни професионалисти.

Силен интерес предизвикаха и мастърклас сесиите с международни професионалисти, които дадоха на участниците реални инструменти и практически насоки за развитие на проекти с международен потенциал. В мастъркласа по сценарно писане Джорджи Барати от Унгария представи своят “7+7 метод” – модел за изграждане на устойчиви и работещи телевизионни сезони, който преминава през структура, драматургия, развитие на персонажи и storytelling логика за съвременната аудитория.

По време на мастъркласа по пичинг Агата Берман, наричана в индустрията „The Pitchologist“ – показа как една идея може да бъде представена така, че да привлече продуценти, телевизии и международни партньори. Участниците получиха практически съвети за изграждане на силен пич, представяне пред инвеститори и позициониране на проектите на международния пазар.

Фестивалът даде сцена и на нови проекти от региона чрез специалните Fiction TV Series Pitching Session и DOCU Pitching Session, в които бяха представени продукции от България, Гърция, Чехия, Северна Македония, Сърбия и Унгария. Една от най-силните истории на тазгодишното издание дойде именно от MEDIA PLAY общността. Документалният проект “Vlach Requiem” на Мария Македонска (България) и Никола Замбели (Италия) беше представен като резултат от среща, започнала по време на миналогодишното издание на фестивала. Двамата се запознават в София през 2025 г., а година по-късно вече застават заедно зад международен проект, представен пред професионалната аудитория на MEDIA PLAY 2026 - доказателство за връзките, колаборациите и новите творчески посоки, които събитието създава между професионалисти от различни държави и индустрии.

Кулминация на фестивала бяха двете пичинг сесии за телевизионни сериали и документални проекти. Изключително оспорваната конкуренция постави пред сериозно предизвикателство и двете международни журита, които в крайна сметка не успяха да се ограничат до избора на един победител от категориите. Така бяха присъдени по две отличия. В категорията Fiction TV Series победители станаха „Operation Budapest“ на Péter Deak, Simona Nobile и Tibor Forizs (Sysplex Ltd., Унгария) и „In Nomine Patris“ на Anastasia Pashevic (Terence Films, Франция). При документалните проекти журито също отличи два проекта – „Zoja’s Law“ на Nenad Mikalački (Druid Film, Сърбия) и „Sold Souls; Algorithm of Crime“ на Žana Kovačević (Proudcloud Productions, Босна и Херцеговина).

Наградените проекти получават безплатна регистрация за MIPCOM Cannes и възможност да бъдат представени на сцената на Heart of Europe TV Forum. Освен това победителят в категорията за телевизионни сериали ще получи индустриална акредитация за Serial Killer TV Festival, а победителят в документалната категория – покана за участие в Pitching Forum на Balkan Documentary Market.

Наградите отразяват основната мисия на MEDIA PLAY – да подкрепя развитието на нови проекти и да създава реални възможности за тяхното представяне пред международната професионална общност.

Един от специалните моменти в програмата беше организираното посещение на Nu Boyana Film Studios, където участниците имаха възможност да се запознаят отблизо с процесите зад едни от най-големите международни продукции, реализирани в България. Гостите разгледаха снимачни пространства, production инфраструктурата и възможностите, които България предлага като все по-разпознаваща се дестинация за филмовата и телевизионна индустрия.

В рамките на фестивала се проведоха още networking събития, срещи между продуценти, творци и медийни организации, както и специални вечерни събития, които превърнаха MEDIA PLAY 2026 в ултимативно място на Балканите за създаване на нови партньорства, идеи и бъдещи колаборации.

Събитието затвърди позицията на София на картата на съвременната медийна и креативна индустрии в региона и показа потенциала на България да бъде домакин на международен разговор за бъдещето на съдържанието, storytelling-а и entertainment индустрията.

NOVA и Нет Инфо са медийни партньори на четвъртото издание на MEDIA PLAY.

