Излязоха резултатите от първото класиране за първи клас в София

П убликуваха резултатите от първото класиране за ученици в 1-ви клас в общинските училища за учебната 2026/2027 г. в София.

9956 деца са класирани при първото класиране за прием в първи клас в общинските училища на територията на Столична община за учебната 2026/2027 година.

Това съобщиха от Информационната система за обслужване на детските градини, подготвителните групи и първи клас (ИСОДЗ, ПГУ и I клас), след като на 2 юни беше извършено първото класиране.

От общо класираните деца 8819 са приети по първо желание, а 1137 са получили място по второ или по-ниско желание.

От системата информират, че са публикувани и регистрите на жребия, теглен за граничните групи по време на класирането.

Сред публикуваните документи са регистърът на случайните номера с точното време на генерирането им (ISODGGenerator.log), както и регистърът на жребия за граничните групи, съдържащ информация за точния час на присвояване на случайните номера на всяко дете и списък на класираните деца за всяка гранична група.

Резултатите от класирането могат да бъдат проверени чрез профилите на кандидатстващите в електронната система за прием.

Системата за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и първи клас в училищата е затворена от вчера следобед. До тогава родителите имаха право да подредят желанията си за кандидатстване на детето в различните училища. Новото е, че може да се кандидатства само с един адрес на детето - настоящ или постоянен, като при предишни години системата избираше автоматично един от двата адреса спрямо желанието за училището, където се кандидатства, така че да е най-благоприятно за класирането. След като веднъж бъде посочен адресът, с който се кандидатства сега, той остава валиден за всички класирания и не може да се променя.

Записването на класираните ученици е от 3 до 9 юни включително в училището, в което е прието детето.

За записване на дете в първи клас са необходими:

Заявление за записване (генерирано от системата или по образец), подписано от двамата родители; Оригинал и копие на удостоверението за раждане; Оригинал на удостоверението за завършено задължително предучилищно образование.