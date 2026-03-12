НС прие на второ четене нови санкции срещу дискриминацията

П арламентът прие на второ четене нови санкции срещу дискриминацията. Повишава се глобата за всеки, който извърши нарушение по смисъла на закона, ако деянието не подлежи на по-тежко наказание.

НС забрани дискриминацията и при промяна на пола

Диапазонът на санкциите се увеличава от 250 до 2000 лв. на от 500 до 2000 евро.

Промените в Закона за защита от дискриминация са внесени от Министерския съвет. Те предвиждат и членовете на Комисията за защита от дискриминация да не носят наказателна или гражданска отговорност за служебните си действия и актове, освен ако не става дума за умишлено престъпление от общ характер.

Депутати срещу защитата от дискриминация

Според мотивите на вносителя промените имат за цел да гарантират независимостта на Комисията и да я защитят от външен натиск. В българското законодателство липсваше изрична разпоредба, която да урежда независимостта на членовете на КЗД при изпълнение на техните задължения, което според вносителите създава възможност тя да бъде атакувана както институционално, така и персонално, предава NOVA.

Депутатите приеха промени в няколко закона

С промените се уточняват и правомощията на Комисията – след предварително съгласие на засегнатото лице КЗД ще може да обжалва административни актове, които нарушават принципа на равенство в третирането, както и да завежда искове и да се включва като страна по съдебни дела по такива казуси.