Секс, лъжи и църковни милиони: Папа Лъв XIV отстрани епископ заради посещения в бордеи

П апа Лъв XIV официално отстрани от длъжност скандалния епископ Емануел Шалета от Сан Диего, обвинен в посещения на бордеи в Мексико и кражба на стотици хиляди долари от своята църква. Оставката на Емануел Шалета бе приета от 70-годишния понтифик във вторник – същия ден, в който той бе освободен от затвора под гаранция от 125 000 долара, съобщава The Post.

„Светият отец прие оставката от пастирското управление на епархията „Свети Апостол Петър“ в Сан Диего на халдейците (източнокатолическо изповедание), представена от епископ Емануел Хана Шалета“, се казва в официално изявление на Ватикана.

Арест на летището и тежки обвинения

Шалета, който подаде оставка пред папата още през януари, бе арестуван на 6 март на международното летище в Сан Диего при опит да се качи на полет за Германия. В чантата му са открити над 9000 долара в брой.

На 69-годишния духовник са повдигнати тежки обвинения:

8 точки за обсебване на средства;

8 точки за пране на пари;

Едно обвинение за утежнено икономическо престъпление („white collar crime“).

По време на съдебното заседание в понеделник Шалета не се призна за виновен по нито едно от 15-те обвинения в углавни престъпления.

Разследването: Къде изчезнаха парите?

Сигналът срещу епископа е подаден през август 2025 г. от служител в халдейската църква „Св. Петър“ в Ел Кахон, който предоставил документи, разкриващи „нечестивите дела“ на висшия духовник. Според разследващите Шалета е отклонявал плащания от наеми на църковни имоти за лична употреба, като по-късно е замитал следите си чрез фондове за благотворителност.

Липсващата сума от църковните финанси е най-малко 427 000 долара, като според разследващите цифрата може да достигне и 1 милион долара.

Самият епископ категорично отрича: „Никога през епископския си живот не съм използвал нито цент от парите на църквата. Напротив, направих всичко възможно да управлявам даренията правилно.“

„Ексклузивен шатъл“ до червените фенери

Паралелно с финансовите липси, разследването разкри, че Шалета редовно е пътувал до публичния дом „Hong Kong Gentleman’s Club“ в Тихуана, Мексико – район с червени фенери, известен под името „Зона Норте“.

Частен детектив е документирал как епископът използва специален шатъл, предназначен изключително за клиенти на клуба. Въпреки че районът е под наблюдение от организации за борба с трафика на хора, Шалета не е обвинен в дейности, свързани с трафик.

Рокади във Ватикана

Въпреки скандалните разкрития, Шалета се появи в съда подкрепян от голяма група свои привърженици. Сред тях бе и кардинал Луис Рафаел Сако, патриарх на Халдейската католическа църква в Багдад, който дори настояваше Шалета да бъде преместен в централата в Ирак въпреки разследването.

Едновременно с отстраняването на Шалета, Ватиканът обяви, че приема и оставката на самия кардинал Сако като глава на Халдейската църква. Епархията в Сан Диего в момента е в състояние на „sede vacante“ (празен престол) и ще бъде временно управлявана от епископ Саад Хана Сироп.

Емануел Шалета е роден в Ирак и е ръкоположен за свещеник от папа Йоан Павел II през 1984 г. През 2017 г. папа Франциск го назначава за епархийски епископ на халдейците в Сан Диего.