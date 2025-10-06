България

Президентът Румен Радев връчи наградите "Джон Атанасов" за 2025 година

Отличия получиха изявени ученици, млади иноватори и преподаватели с принос в компютърните науки

6 октомври 2025
В ярвам, че България ще развива устойчиво своите традиции в интелигентните решения за бъдещето, каза президентът Румен Радев при връчването на наградите "Джон Атанасов". Церемонията, която се провежда за 23-та поредна година, се състоя в Гербовата зала на президентската институция на датата, на която преди 122 години е роден видният изобретател с български произход Джон Атанасов, чието име носят наградите.

Истинско удоволствие е отново да бъдем тук и да отличим нашите млади таланти и техните забележителни постижения в областта на компютърните науки, тази година бе надградена традицията страната ни да бъде прославена по света с интелигентните и амбициозни българи, каза още президентът. Той допълни, че нашите ученици, студенти и преподаватели продължават да печелят награди и медали в най-престижните международни състезания Убеден съм, че техните изключителни постижения вълнуват не само преподавателската гилдия, а цялото ни общество, отбеляза държавният глава.

През това лято българският национален отбор по информатика постигна най-доброто си класиране в историята. Завоювахме и престижни места на Втората международната олимпиада по изкуствен интелект. Голямата новина от седмицата е представянето ни на Балканската олимпиада по информатика където завоювахме общо четири медала, един от които - абсолютно злато, припомни Румен Радев. Той подчерта и изключителното представяне на момичетата информатици. 

Държавният глава се обърна с признателност към преподавателите, учителите, менторите и учените, които помагат на младите българи. Радев отбеляза и приноса на младите университетски преподаватели, които обучават бъдещите шампиони. Това, което правите вие - насърчаването на таланта и знанието, е най-добрата инвестиция в нашето бъдеще, посочи президентът Радев.

