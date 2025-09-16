Премиерът Желязков свика Националния борд по водите

Близки и познати изпратиха отец Иван от Нови хан в последния му земен път

М инистър-председателят Росен Желязков свиква първо заседание на Националния борд по водите, създаден с решение на Народното събрание от 3 септември 2025 г. за предприемане на спешни мерки срещу водната криза в страната.

По време на заседанието ще бъдат обсъдени и набелязани най-неотложните действия, които трябва да се реализират в кратки срокове.

Парламентът задължи Министерския съвет до две седмици да сформира Национален борд по водите

"Въпросът с водоснабдяването през последните години не само не се решава, но се и задълбочава. Той става все по-проблематичен и е част от липсата на целенасочени и координирани действия между институциите, държавата и общините и между компетентните лица, които са призвани да носят отговорност за справянето с тази криза", подчерта Желязков.

Премиерът изтъкна няколко причини за безводието у нас, което доведе до режим на питейната вода в редица региони:

Климатичните фактори;

Намаляването и неравномерните валежи;

Засушаването.

„Свидетели сме на начина, по който си отмъщава природата – с различни стихии, включително пожарите от това лято”, подчерта Желязков.

И изтъкна проблеми на следващо ниво:

лошото планиране и управление на водните ресурси,

лошата инфраструктура и липсата на целенасочени инвестиции по отношение на ВиК структурата в общините.

„И не на последно място лошата експлоатация”, посочи премиерът.

Желязков изтъкна и човешкия фактор като един от проблемите, свързани с безводието.

"Затова настоящият борд - като координационен механизъм, следва да поеме тежката отговорност за интегриран подход. Интегриран подход при управлението на водните ресурси, при планирането на целенасочни инвестиции във ВиК мрежата, в разработването на нови водоизточници, целенасочни инвестиции при управлението на речните корита. Защото проблемите, които са свързани с естествения отток пролетта - се превършат в проблеми, които могат да доведат и до наводнение".

По думите му в Националния борд по водите има и представители на ББР, чиято капитализация преди известно време имала за цел именно такива целенасочени инвестиции.

"Нямаме оправдания за това, че няма пари. Пари има и трябва да се управляват честно, почтено и под надзора на обществото", категоричен е Желязков.

Основната цел на Националния борд е да координира усилията за справяне с водната криза през 2025 г., както и да изгради механизми за превенция на бъдещи подобни ситуации.

В състава му влизат представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на финансите, Министерството на енергетиката, Министерството на земеделието и храните, Министерството на здравеопазването, Министерството на икономиката и индустрията, Националното сдружение на общините в Република България и Българската банка за развитие.