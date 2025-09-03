България

Парламентът задължи Министерския съвет до две седмици да сформира Национален борд по водите

Депутатите приеха решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България

3 септември 2025, 15:26
Парламентът задължи Министерския съвет до две седмици да сформира Национален борд по водите
Източник: БТА

Н ародното събрание задължи Министерския съвет в срок до две седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи. „За“ гласуваха 127 депутати, „против“ - осем , а „въздържал се“ - 28“.

Сформираха още една комисия, свързана с безводието в Плевен

Депутатите приеха решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България, внесено от депутата от ГЕРБ-СДС Младен Шишков и група народни представители.

Пеевски настоя за спешни и решителни действия за разрешаване на водната криза

На 21 август на извънредно заседание Комисията по околната среда и водите в парламента одобри проекта на решение, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“.

Източник: БТА, Николай Трифонов    
НС водна криза МС
