Парламентът задължи Министерския съвет до две седмици да сформира Национален борд по водите

Н ародното събрание задължи Министерския съвет в срок до две седмици да сформира Национален борд по водите с цел координирани действия за преодоляване на водната криза през 2025 г. и координация на усилията на всички заинтересовани институции за превенция на евентуални бъдещи кризи. „За“ гласуваха 127 депутати, „против“ - осем , а „въздържал се“ - 28“.

Депутатите приеха решение относно предприемане на спешни мерки за преодоляване на водната криза в България, внесено от депутата от ГЕРБ-СДС Младен Шишков и група народни представители.

На 21 август на извънредно заседание Комисията по околната среда и водите в парламента одобри проекта на решение, внесен от депутати от ГЕРБ-СДС, „БСП – Обединена левица“, „Има такъв народ“ и „ДПС – Ново начало“.