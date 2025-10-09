България

След обилните дъждове: Нивата на река Белица достигнаха критични стойности

Според кмета на Велико Търново няма опасност от заливане на къщи

9 октомври 2025, 07:10
След обилните дъждове: Нивата на река Белица достигнаха критични стойности
Източник: iStock Photos/Getty Images

Т ази нощ река Белица вдигна нивото си близо до критичните стойности в Дебелец и Килифарево в резултат на непрестанния над две денонощия обилен дъжд.

В Килифарево Белица достигна 2 метра - положителното е, че от час насам се наблюдава спад. Няма опасност от заливане на къщи. Това съобщи кметът на Велико Търново Даниел Панов.

"В Дебелец нивото на Белица достигна 3,30м при критична стойност от 4м. Основният приток на вода там идва от Дряновска река. Към момента нивото се задържа, няма залети къщи. Заедно с кметовете на Дебелец и Килифарево – Снежана Първанова и Цоньо Пилев – сме на терен. Осигурени са дежурни патрулни автомобили, на място са екипи на Пожарната и Гражданска защита. След вливането на Белица в Янтра нивото на реката е 4,18 м в кв. Чолаковци при критична стойност от 5,5 м.", допълни информацията Панов.

Белица дъжд Велико Търново
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден
Преди 1 ден

Пари Преди 36 минути

Рисковете за бъдещето обаче остават високи, заяви управляващият директор на Международния валутен фонд

Любопитно Преди 47 минути

Термохартиените касови бележки изглеждат лъскави, защото са покрити с химически слой, който променя цвета си при излагане на топлина

Свят Преди 50 минути

Бившата канцлерка на Германия упорито отказва да признае провала на своята политика спрямо Путин

.

Свят Преди 52 минути

След оставката на премиера Льокорню хаосът във Франция е пълен, а президентът Макрон печели време

Основателят на Nvidia Дженсън Хуанг

Технологии Преди 1 час

Тя ще се води както между компании, така и между държави

България Преди 8 часа

„Представете си догодина, около Деня на София, да бъдем домакини и на Европейското по волейбол. Истински празник!“, посочва Терзиев

Свят Преди 8 часа

Това е мярка, подкрепена от премиера социалист Педро Санчес с цел "спиране на геноцида" в ивицата Газа

Свят Преди 8 часа

Френският премиер в оставка коментира, че оспорваната пенсионна реформа е една от основните пречки в преговорите за формиране на ново правителство

Свят Преди 9 часа

Той ще присъства на тържествата в Пхенян по случай 80-ата годишнина от основаването на КТП

България Преди 9 часа

Паднали скални късове има на още няколко места в старопрестолната столица

Свят Преди 9 часа

Днес обучението се вони на турски и на гръцки език

Свят Преди 10 часа

Според официални източници, оттук нататък полицията ще отговаря за сигурността на Тихановска и нейните офиси в Литва

Свят Преди 10 часа

Медицинските екипи са транспортирали ранените до спешния институт "Пирогов"

България Преди 10 часа

Причините за възникването на пожара все още не са изяснени

Свят Преди 10 часа

На пресконференция разследващите показаха изображения, генерирани от изкуствен интелект, които според тях са били създадени от заподозрения

Свят Преди 11 часа

Агенцията определя зловещите находки като нещо необичайно за американската територия в Карибско море

