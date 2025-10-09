След обилните дъждове: Нивата на река Белица достигнаха критични стойности

Т ази нощ река Белица вдигна нивото си близо до критичните стойности в Дебелец и Килифарево в резултат на непрестанния над две денонощия обилен дъжд.

В Килифарево Белица достигна 2 метра - положителното е, че от час насам се наблюдава спад. Няма опасност от заливане на къщи. Това съобщи кметът на Велико Търново Даниел Панов.

"В Дебелец нивото на Белица достигна 3,30м при критична стойност от 4м. Основният приток на вода там идва от Дряновска река. Към момента нивото се задържа, няма залети къщи. Заедно с кметовете на Дебелец и Килифарево – Снежана Първанова и Цоньо Пилев – сме на терен. Осигурени са дежурни патрулни автомобили, на място са екипи на Пожарната и Гражданска защита. След вливането на Белица в Янтра нивото на реката е 4,18 м в кв. Чолаковци при критична стойност от 5,5 м.", допълни информацията Панов.