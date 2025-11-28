Началникът на кабинета на Зеленски подава оставка след обиск на дома му от украинската антикорупционна полиция

П резидентът на Украйна Володимир Зеленски съобщи, че началникът му на кабинета Андрий Йермак е подал оставка след антикорупционен обиск на дома му.

Йермак, на 54 години, е най-близкият съветник на Зеленски, но през последните седмици е подложен на нарастващ натиск заради скандал с корупция, въпреки че срещу него не са повдигнати обвинения за каквото и да е нарушение.

Антикорупционните органи на Украйна обискираха апартамента му в правителствения квартал на Киев в ранните часове на петък, а Йермак заяви в социалните мрежи, че „от моя страна има пълно съдействие“.

Зеленски наскоро бе назначил началника на кабинета си да ръководи ключови преговори през следващите дни, докато американският президент Доналд Тръмп води нова инициатива за прекратяване на войната с Русия.

„Благодарен съм на Андрий, че позицията на Украйна по преговорната линия винаги бе представяна както трябва: винаги беше патриотична позиция“, каза украинският лидер в обръщение в Киев в петък.

„Но искам да няма слухове и спекулации. Относно новия ръководител на кабинета, утре ще проведа консултации с тези, които биха могли да водят тази институция. Когато цялото внимание е фокусирано върху дипломацията и отбраната във война, се изисква вътрешна сила.“

Тази новина се обновява и по-късно ще бъдат публикувани повече подробности.