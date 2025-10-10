България

Мътна вода във Великотърновско след проливните дъждове

Водата не е опасна за здравето, но от РЗИ препоръчват да се използва бутилирана за пиене

10 октомври 2025, 19:19
Мътна вода във Великотърновско след проливните дъждове
Източник: iStock/Getty Images

З амътняването на водата за потребителите във Великотърновска област е вследствие на обилните валежи през последните дни, съобщиха от Регионалната здравна инспекция (РЗИ).

Язовир “Йовковци”, водоснабдяващ голяма част от населените места на област Велико Търново, е повлиян пряко от метеорологичните условия, което неминуемо е довело до промени в някои качества на водата. Подобни случаи е имало в предходните години при обилни валежи и снеготопене, посочват от здравната инспекция.

От момента на установяване на влошаването на показателя мътност от "ВиК Йовковци" са били предприети мерки за оптимизиране на пречистването на водата чрез допълнителни средства. Няма основания за опасност за здравето на хората заради качеството на водата, каза за БТА д-р Евгения Недева, директор на РЗИ. Тя посочи, че се извършва лабораторен контрол по химични и микробиологични показатели на водата във всички пунктове от зоната на водоснабдяване „Йовковци“.

След обработка през пречиствателната станция, мнението на специалистите е, че водата не е опасна за здравето. Поради по-високата мътност и неприемливия външен вид, е добре за пиене да се използва бутилирана вода. Не се налага ограничаване на ползването на водата от язовира за всички останали битови нужди – готвене, миене, къпане и други.

Специалистите от "ВиК Йовковци" и РЗИ – Велико Търново ще продължат да следят по същия учестен график качествата на водата.

Източник: Кореспондент на БТА във Велико Търново Марина Петрова    
Мътност на водата Великотърновска област Язовир Йовковци Обилни валежи Питейна вода Качество на водата РЗИ Пречистване на водата Бутилирана вода Водоснабдяване
<p>България пред <span style=криза, която тихо расте

" />
Ексклузивно

България пред криза, която тихо расте

Преди 3 дни
<p>Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"</p>
Ексклузивно

Кметът и главният архитект на Несебър разкриха "цялата истина" за "Елените"

Преди 3 дни
<p>Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров</p>
Ексклузивно

Осъдиха банкерката, източила близо 2 млн. лева от сметки на Мартин Петров

Преди 3 дни
Как сривът на Макрон разклаща Европа
Ексклузивно

Как сривът на Макрон разклаща Европа

Преди 3 дни

Всичко от днес

