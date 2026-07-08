България

Парламентът преизбра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция „Разузнаване“

Кандидатурата му беше подкрепена от 147 депутати

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 42 минути / 8 юли 2026, 07:07
Парламентът преизбра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция „Разузнаване“
Източник: БТА

Н ародното събрание избра Антоан Гечев за председател на Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) за втори мандат. Решението беше прието със 147 гласа „за“, 14 „против“ и един „въздържал се“.

Новият мандат на Гечев е с продължителност пет години и е предложен от Министерския съвет.

Кандидатурата му получи подкрепа от „Прогресивна България“, ГЕРБ-СДС, ДПС и „Възраждане“. Против гласуваха депутатите от „Демократична България“. Част от народните представители от „Продължаваме промяната“ също подкрепиха избора, а един се въздържа.

  • Изслушване пред парламентарната комисия

Преди гласуването Антоан Гечев беше изслушан от Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по Закона за електронните съобщения.

По време на изслушването той представи основните направления за развитие на ДАР, сред които по-активното използване на възможностите на виртуалното пространство за придобиване на информация и анализ на потенциални заплахи за националната сигурност.

  • Критики от „Демократична България“

По време на дебата депутатът от „Демократична България“ Атанас Атанасов изрази несъгласие с процедурата по преизбирането на Гечев.

По думите му мандатът на председателя на ДАР е изтекъл на 18 юни 2026 г., а освобождаването му не е било гласувано с решение на Народното събрание.

„Вместо това с решение на Министерския съвет е назначен друг служител – Асен Тутеков за изпълняващ функциите председател на ДАР. Министерският съвет не спазва процедурата за освобождаването на Гечев“, заяви Атанасов.

Той определи процедурата като „тежко опорочена“ и постави въпроса за кадровото състояние на агенцията. Според него ДАР има сериозен недокомплект, което поставя допълнителни отговорности пред ръководството.

  • Подкрепа от „Възраждане“

Лидерът на „Възраждане“ Костадин Костадинов заяви, че партията подкрепя втория мандат на Гечев.

„Гечев ще получи нашата подкрепа за втори мандат, защото работи добре през годините. Един от най-важните критерии за това е, че не излезе нито един скандален случай, свързан с ДАР“, каза Костадинов.

  • Кой е Антоан Гечев

Антоан Гечев е роден на 13 септември 1969 г. в Ямбол. Завършил е Висшето военно училище „Васил Левски“ във Велико Търново и Военната академия „Г. С. Раковски“ в София.

Професионалната му кариера започва като командир на разузнавателен взвод в танкова бригада, след което преминава през различни длъжности в системата на военното разузнаване.

През 1998 г. започва работа в служба „Военна информация“ към Министерството на отбраната, където заема различни позиции, включително заместник-директор.

Гечев има опит в международното сътрудничество със специални и разузнавателни служби на партньорски държави, както и със структури на НАТО и Европейския съюз. Бил е на дипломатически мисии като военен аташе в Гърция, Великобритания, Германия, Чехия и Италия.

Той за първи път оглави Държавна агенция „Разузнаване“ през 2021 г.

Редактор: Василена Василева
Източник: БТА/Лилия Йорданова    
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