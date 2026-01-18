Предложение: Междусрочната ваканция да стане 9 дни заради грипа

С индикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ ще предложи удължаване на еднодневната междусрочна ваканция с четири дни – от 3 до 6 февруари, съобщи Агенция „Фокус“.

Идеята е да се получи период от 9 дни, в които учениците и учителите да не контактуват активно и така да се предотврати опасността от разпространение на грипната епидемия. Новината е потвърдил пред медията председателят на Синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ Юлиян Петров.

По думите му вече е проведено допитване от ученици и учители. От синдикатът изчакват до последно преди да официализрат предложението си, но вероятно това ще се случи в понеделник или вторник.

Към момента за училищата е предвиден само ден междусрочна ваканция – 2 февруари.