Внимание, туристи! Лоши са условията в планините, има опасност от лавини

Л оши са условията за туризъм в планините, съобщиха за БТА от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

ПСС: Не са добри условията за туризъм по планините

Времето е облачно и мъгливо. Температурите са от минус 6 до минус 3 градуса. Има слаб вятър.

Няма постъпили сигнали за инциденти с туристи през изминалото денонощие.

ППС с предупреждение към планинарите

Има лавинна опасност, като по високите части на планините е в най-висока степен, допълниха от ПСС на БЧК.

Според прогнозата за времето а Националния институт по метеорология и хидрология в планините ще бъде облачно с валежи от сняг, под 1000-1200 метра – дъжд. Ще духа умерен и силен северозападен вятър.