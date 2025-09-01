България

Полиция в Ботевград заради разгневена тълпа след смъртта на мъж

Жители потрошиха къща на предполагаем дилър на наркотици след смъртта на 30-годишен мъж

1 септември 2025, 21:38
Полиция в Ботевград заради разгневена тълпа след смъртта на мъж
Източник: БГНЕС

З асилено полицейско присъствие в Ботевград, след като тази вечер хора, тръгнали да търсят и да отмъщават на смятани от тях за наркодилъри. Всичко започнало вчера, когато 30-годишен наркозависим мъж починал от инфаркт, според медицинската документация. Според познатите и роднините му обаче причината за смъртта била некачествена дрога.

От ОД на МВР – София област потвърдиха за NOVA засиленото полицейско присъствие. На място са изпратени подкрепления от съседните полицейски участъци, Жандармерията, както и специализирани полицейски сили.

Около 19:30 ч. тази вечер хора от махалата потрошили къщата на дилъра, когото смятат за отговорен за смъртта на 30-годишния мъж. Тя се намира в близкото село Трудовец. След като не го открили там, те се върнали в Ботевград и започнали да обикалят града в търсене на жилищата на други хора, които смятат за разпространители на наркотици.

На този етап няма данни за пострадали. По информация на МВР ситуацията се овладява.

Източник: NOVA    
Ботевград полиция
Последвайте ни
Митов за самолета с фон дер Лайен: Не е кибератака

Митов за самолета с фон дер Лайен: Не е кибератака

Изненада, украинската армия настъпи в Донецка област

Изненада, украинската армия настъпи в Донецка област

Обявиха бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Обявиха бедствено положение в Плевен и Долна Митрополия

Полиция в Ботевград заради разгневена тълпа след смъртта на мъж

Полиция в Ботевград заради разгневена тълпа след смъртта на мъж

Безработицата в България леко се повишава

Безработицата в България леко се повишава

pariteni.bg
Могат ли домашните любимци да си имат... любимци?

Могат ли домашните любимци да си имат... любимци?

dogsandcats.bg
Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна
Ексклузивно

Урсула фон дер Лайен от ВМЗ-Сопот: България е осигурила 1/3 от оръжията за Украйна

Преди 1 ден
Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин
Ексклузивно

Джуд Лоу: Не се страхувам заради ролята си на Путин

Преди 1 ден
Ексклузивно

"Ривиера на Близкия изток": Следвоенният план за Газа от администрацията на Тръмп

Преди 1 ден
Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември
Ексклузивно

Половин София остава без топла вода от 1 до 9 септември

Преди 1 ден

Виц на деня

- Как поддържате баланса във вашия брак? - Веднъж той е виновен, друг път аз съм права!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откраднаха скулптурата на тюлена-монах край Маслен нос

Откраднаха скулптурата на тюлена-монах край Маслен нос

България Преди 3 часа

Тя е била в пещера, а вътре се влиза само при спокойни води

МФ отчете над 4 милиарда лева дефицит в бюджета

МФ отчете над 4 милиарда лева дефицит в бюджета

България Преди 3 часа

Нарастване на разходите има основно в частта на социалните плащания, вкл. разходите за пенсии, както и при разходите за персонал, капиталовите разходи и други

"Възраждане" осъди опитите за възпрепятстване на работата на екипа на NOVA в Сопот

"Възраждане" осъди опитите за възпрепятстване на работата на екипа на NOVA в Сопот

България Преди 5 часа

Опазването на свободата на словото и достойнството на личността са две от темите, с които "Възраждане" винаги се е ангажирала, посочват от партията

Тръмп се скара на Индия: Вече е късно

Тръмп се скара на Индия: Вече е късно

Свят Преди 5 часа

Индийското посолство във Вашингтон не е коментирало изявлението му

PURAстични снимки с новия смартфон флагман на Huawei

PURAстични снимки с новия смартфон флагман на Huawei

Технологии Преди 5 часа

Huawei PURA 80 Ultra вдига нивото на мобилната фотография

Бул. "Панчо Владигеров" в София пропадна, затвориха го

Бул. "Панчо Владигеров" в София пропадна, затвориха го

България Преди 6 часа

В близост се изгражда станция на метрото

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

Задържаха мъж на 59 г. за блудство с малолетно дете

България Преди 6 часа

Сигналът е подаден от близка роднина на пострадалото момче

<p>ЕК потвърди за атаката: България подозира Русия</p>

ЕК потвърди, че е уведомена за атаката: България подозира Русия

Свят Преди 6 часа

Смущенията и фалшификациите на GPS сигнали са се превърнали в почти ежедневие

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

Кремъл отрече за атаката в България срещу самолета на Урсула фон дер Лайен

България Преди 6 часа

ЕК: Българските власти подозират "умишлена намеса от страна на Русия"

Масови протести на ученици в Израел срещу войната в Газа

Масови протести на ученици в Израел срещу войната в Газа

Свят Преди 6 часа

Новата учебна година започна днес за около 2,5 милиона израелски ученици

Любовни обрати и нови участници в „Диви и красиви“

Любовни обрати и нови участници в „Диви и красиви“

Любопитно Преди 7 часа

Игра на чувства и стратегии в новите епизоди на романтичното риалити всеки делничен ден от 21:00 ч.

Здравно-профилактични карти на децата вече ще могат да се издават електронно

Здравно-профилактични карти на децата вече ще могат да се издават електронно

България Преди 7 часа

От утре по план стартират обученията на медицинските специалисти от детските градини и училищата в страната

Не се опитвайте да заблуждавате тези зодиакални знаци: Те имат най-силна интуиция

Не се опитвайте да заблуждавате тези зодиакални знаци: Те имат най-силна интуиция

Любопитно Преди 7 часа

Тези зодиакални знаци усещат скритото и рядко грешат – вижте кои са в галерията

Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

Мъж с тежки изгаряния почина в болница в Русе

България Преди 7 часа

Причините за възникване на пожара са в процес на изясняване

Пожар в Белослав, огънят изпепели 7 къщи

Пожар в Белослав, огънят изпепели 7 къщи

България Преди 7 часа

Най-вероятно пожарът е предизвикан от запалени кабели

"Те са в опасност“: Изолирано племе се срещна с външни хора

"Те са в опасност“: Изолирано племе се срещна с външни хора

Свят Преди 7 часа

През 2024 г. двама дървосекачи бяха убити с лък и стрели, след като навлязоха на тяхна територия

Всичко от днес

От мрежата

Важни документи, които всяко куче трябва да има

dogsandcats.bg

Защо кучетата лягат по гръб и се въргалят в земята

dogsandcats.bg
1

Деца плуваха с шампиона Цанко Цанков

sinoptik.bg
1

Къде се намира водопад Чесненско усое

sinoptik.bg

Ретрограден Сатурн в Риби: Какво означава за всяка зодия

Edna.bg

Изненадващото хоби на жената до Башар Рахал (ВИДЕО)

Edna.bg

Няма сделка! Пропадна трансфер на Ливърпул

Gong.bg

ЦСКА взе решение за Керкез

Gong.bg

Треска за 15 септември: Колко струва да подготвим ученик за новата учебна година?

Nova.bg

Йордан Божилов: Снарядите от България стигаха до Украйна не директно, а през други държави

Nova.bg