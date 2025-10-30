България

НС прие процедурни правила за предлагане и избор на председател на ДАНС

30 октомври 2025, 11:59
НС прие процедурни правила за предлагане и избор на председател на ДАНС
Източник: БТА

П арламентът прие процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидат за председател на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), изслушването му в Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, както и процедурата за избирането му от Народното събрание.

Вносител е Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред.

Ветото на Радев падна: Парламентът ще назначава шеф на разузнаването

„За“ бяха 125 депутати (ГЕРБ-СДС, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“ и двама нечленуващи в парламентарна група депутати). Против бяха 71 народни представители – „Продължаваме промяната-Демократична България“, „Възраждане“, „Алианс за права и свободи“, „Морал, единство, чест“ и „Величие“.  Въздържаха се трима депутати – от ПП-ДБ.

Според правилата предложението за председател на ДАНС се внася от Министерския съвет в писмена форма до вътрешната комисия на Народното събрание.

Това трябва да стане в седемдневен срок от гласуването на правилата. За да бъде внесено предложението, трябва да има писмено съгласие на кандидата, заверено копие от диплома за висше образование, документи, удостоверяващи 12 години юридически стаж или стаж в службите за сигурност, от които най-малко пет години на ръководна длъжност.

Вътрешната комисия отхвърли ветото на президента за СРС и ДАР

Предложението и необходимите документи се публикуват на интернет страницата на НС 14 дни преди изслушването.

Юридически лица с нестопанска цел могат да изразяват становище по номинацията пред вътрешната комисия не по-късно от три дни преди изслушването, записаха депутатите. Медиите могат да изпращат въпросите си към него също не по-късно от три дни преди изслушването.

Кандидатът се проверява за принадлежност към бившата Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия.

Извършва се и проверка за разрешаване на достъп до класифицирана информация с ниво „Строго секретно“. Ако номинираният не притежава валидно разрешение за достъп, председателят на вътрешната комисия изпраща до ДАНС документите на кандидата за проучване на неговата надеждност, което трябва да стане в 14-дневен срок.

Президентът наложи вето на Закона за ДАР

Изслушването на кандидата се провежда в седемдневен срок от приключването на всички проверки от вътрешната комисия.

Гласуването в пленарната зала е явно чрез компютризираната система на Народното събрание, прие парламентът.

Кандидатът се смята за избран, ако е получил гласовете на повече от половината от присъстващите народни представители. Ако не получи необходимите гласове, НС приема решение за откриване на нова процедура, записа парламентът.

Според Златан Златанов от „Възраждане“ четворната "сглобка" е запланувала да овладее службите и да ги използва за циментиране на властта си.

"ДАНС е специализиран орган към Министерския съвет, който изпълнява политиката по националната сигурност, ето защо към настоящия избор трябва да се подходи изключително внимателно", смятат от политическата сила. Затова те предложиха не вътрешната комисия, а комисията за контрол на службите да бъде ангажирана с процеса, тъй като тя е ресорната комисия, която се занимава с тази проблематика. Мнозинството отхвърли предложението.

Не бе прието и искането на „Възраждане“ кандидатът, освен предвидените документи, да представи и декларация за обстоятелства, свързани с финансиране, получаване на стипендии от фондации, чужди неправителствени организации за обучение, както и декларация за роднини до трета линия, които работят като държавни или общински служители, както и декларация за обстоятелства за друго гражданство, от което кандидатът се е отказал преди номинацията.

Президентът върна промените в Закона за СРС

Според политическата сила още времето за изслушване също трябва да бъде увеличено и, вместо две минути да стане 5 минути за задаване на въпроси, и до 10 минути за отговори. И това предложение не бе прието.

„Възраждане“ поискаха да се добави и изискването заседанието на парламента по избора да се излъчва не само в реално време на интернет страницата на НС, но и по БНТ и БНР. Мнозинството отхвърли искането.

Източник: БТА/Нелли Желева    
ДАНС НС председател правила избор
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 6 часа
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 7 часа
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 6 часа
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 5 часа

