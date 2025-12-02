България

Комисията, разследваща "Сорос" в България, с първо заседание

Тя бе създадена на 5 ноември по предложение на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски

2 декември 2025, 08:12
Комисията, разследваща "Сорос" в България, с първо заседание
Източник: iStock photos/Getty images

В ъв вторник (2 декември) трябва да се проведе първото заседание на временната комисия за разследване на влиянието на Джордж и Александър Сорос и техните фондации на територията на България. Тя бе създадена на 5 ноември по предложение на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Пеевски иска парламентарна комисия за разследване на дейността на фондациите на Сорос в България

Комисията трябва да установи фактите и обстоятелства при финансирането на български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. Комисията ще работи 3 месеца.

Комисия в НС ще изяснява дейността на Сорос у нас

За създаването на комисията гласуваха 111 депутати  от парламентарните групи на „Възраждане“, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“, „Морал, единство, чест“, „Величие“ и четирима нечленуващи в група народни представители. Против бяха 27 депутати от ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната-Демократична България“ Въздържаха се 34 депутати от ГЕРБ-СДС и „Алианс за права и свободи“. 

НС отхвърли предложението за временна комисия за фондациите на Сорос

В комисията има 17 депутати. Петима са от ГЕРБ-СДС, трима от ПП-ДБ, по  двама от „Възраждане“ и „ДПС-Ново начало“. В нея има и по един народен представител от „БСП-Обединена левица“, „Алианс за права и свободи“, ИТН, „Морал, единство, чест“ и „Величие“. От ГЕРБ-СДС са  Александър Иванов, Христо Гаджев, Тома Биков, Любен Дилов и Маноил Манев. От ПП-ДБ са Явор Божанков, Свилен Трифонов и Богдан Богданов. А от„ДПС-Ново начало“ са Йордан Цонев и Станислав Анастасов. От „Възраждане“ са Ангел Янчев и Даниел Проданов. От „Алианс за права и свободи“ са Джейхан Ибрямов, а от БСП-Обединена левица Атанас Атанасов. От „Има такъв народ“ – Александър Рашев, а от МЕЧ Красимир Манов, Красимира Катинчарова представлява "Величие".

Източник: БГНЕС    
Сорос Комисия заседание
Последвайте ни
Мирен протест, последван от сблъсъци с полицията, палежи, пострадали и задържани в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

Мирен протест, последван от сблъсъци с полицията, палежи, пострадали и задържани в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

Русия твърди, че е превзела Покровск, Украйна отрича

Русия твърди, че е превзела Покровск, Украйна отрича

След токовата авария: Има ли все още проблеми с електрозахранването в София

След токовата авария: Има ли все още проблеми с електрозахранването в София

2 декември: Смразяващото предупреждение на Стивън Хокинг

2 декември: Смразяващото предупреждение на Стивън Хокинг

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

Viber и €92М субсидии: Как малките и средните предприятия превръщат комуникацията в директен дриход

biss.bg
Видове вътрешни паразити при котките

Видове вътрешни паразити при котките

dogsandcats.bg
<p>Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи</p>
Ексклузивно

Нови видеа от протеста в "Триъгълника на властта" разбуниха социалните мрежи

Преди 3 дни
Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320
Ексклузивно

Airbus обяви мащабно изтегляне на самолети А320

Преди 3 дни
АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни
Ексклузивно

АББ: Банковата система ще осигури плавен преход към еврото в празничните дни

Преди 3 дни
Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха
Ексклузивно

Германче се заклещи в пералня, пожарникари го освободиха

Преди 3 дни

Виц на деня

- Скъпа, имам две новини - лоша и хубава. - Казвай! - Реших да те напусна! - А сега кажи лошата!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

След протеста: Взаимни обвинения за провокации и провал на МВР

След протеста: Взаимни обвинения за провокации и провал на МВР

България Преди 21 минути

Огромен протест се проведе срещу Бюджет 2026 и управлението в София, в понеделник вечерта

5 причини, поради които теглото ви се променя всеки ден

5 причини, поради които теглото ви се променя всеки ден

Любопитно Преди 1 час

Дневните колебания в телесното тегло са нормално явление, причинено от няколко фактора

<p>Тръмп свиква Съвета за национална сигурност</p>

Тръмп свиква Съвета за национална сигурност заради кризата в отношенията с Венецуела

Свят Преди 2 часа

Вашингтон обвинява венецуелския президент Николас Мадуро, че ръководи наркокартел

Задигнаха охлюви за 104 000 долара от ферма във Франция

Задигнаха охлюви за 104 000 долара от ферма във Франция

Свят Преди 2 часа

Местните власти разследват кражбата, докато ферма L'Escargot Des Grands Crus се опитва да възстанови запасите си

Социалните партньори и властта с нова среща за рестарт на Бюджет 2026

Социалните партньори и властта с нова среща за рестарт на Бюджет 2026

България Преди 2 часа

Мистериозните ивици по склоновете на Марс може би най-накрая ще бъдат разгадани

Мистериозните ивици по склоновете на Марс може би най-накрая ще бъдат разгадани

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки че точната причина остава неизвестна, нови изследвания продължават да разкриват улики за това живописно явление

Хирург предупреди за опасни грешки след вадене на зъб

Хирург предупреди за опасни грешки след вадене на зъб

Любопитно Преди 2 часа

Основната задача на пациента е да запази кръвния съсирек в лунката и да не пречи на зарастването

Стюардесата Николета беше елиминирана от “Игри на волята”

Стюардесата Николета беше елиминирана от “Игри на волята”

Любопитно Преди 9 часа

Победата осигури на Теодор-Чикагото ценни предимства

Тежка катастрофа между бус и кола в София, много пострадали

Тежка катастрофа между бус и кола в София, много пострадали

България Преди 9 часа

На мястото са изпратени две линейки

Част от центъра на София остана без ток

Част от центъра на София остана без ток

България Преди 10 часа

Станков: Има съмнения за умишлена намеса и вандализъм

Тръмп предупреди Израел да избягва действия в Сирия

Тръмп предупреди Израел да избягва действия в Сирия

Свят Преди 11 часа

В петък израелските сили нахлуха в село в Южна Сирия

Ердоган към Русия и Украйна: Тревожна ескалация

Ердоган към Русия и Украйна: Тревожна ескалация

Свят Преди 12 часа

Ердоган: Не можем да оправдаем тези атаки по никакъв начин

Над 350 загинали и 366 изчезнали в Шри Ланка

Над 350 загинали и 366 изчезнали в Шри Ланка

Свят Преди 12 часа

Водите от наводненията са започнали да се оттеглят, но са регистрирани няколко нови свлачища

Намалиха присъдата на банковата служителка откраднала 357 хил. лв.

Намалиха присъдата на банковата служителка откраднала 357 хил. лв.

България Преди 13 часа

Решението на Апелативен съд – Бургас подлежи на обжалване

Протест и контрапротест в Стара Загора

Протест и контрапротест в Стара Загора

България Преди 13 часа

Двата протеста бяха разделени от полиция

Момиче загина, други две и момче са в болница след катастрофа край Русе

Момиче загина, други две и момче са в болница след катастрофа край Русе

България Преди 14 часа

Пробите на 18-годишния водач за алкохол и наркотични вещества са отрицателни

Всичко от днес

От мрежата

Защо женските кучета се качват на различни предмети и други четириноги

dogsandcats.bg

7 причини защо котката ви отказва да яде гранулите си

dogsandcats.bg
1

Зимен финансов наръчник: Как да се подготвим за студените месеци без стрес

sinoptik.bg
1

Каква е тайната на "Окото на Сахара"

sinoptik.bg

Бритни Спиърс на 44: Вижте най-иконични ѝ изпълнения (СНИМКИ)

Edna.bg

Стюардесата Николета беше елиминирана от “Игри на волята”

Edna.bg

ВАР получава още власт за Мондиал 2026

Gong.bg

Тежка раздяла в Лудогорец

Gong.bg

Многохилядно недоволство в няколко града: Как преминаха протестите в страната

Nova.bg

Равносметката за протеста в София: Мирна демонстрация, последвана от сблъсъци с полицията, палежи, арести и пострадали

Nova.bg