Комисията, разследваща "Сорос" в България, с първо заседание

В ъв вторник (2 декември) трябва да се проведе първото заседание на временната комисия за разследване на влиянието на Джордж и Александър Сорос и техните фондации на територията на България. Тя бе създадена на 5 ноември по предложение на лидера на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

Комисията трябва да установи фактите и обстоятелства при финансирането на български физически и юридически лица и неправителствени организации, както и свързаността им с политически партии, магистрати, образователни институции, медии, бизнес структури и органи на държавната власт. Комисията ще работи 3 месеца.

За създаването на комисията гласуваха 111 депутати от парламентарните групи на „Възраждане“, „ДПС-Ново начало“, „БСП-Обединена левица“, „Има такъв народ“, „Морал, единство, чест“, „Величие“ и четирима нечленуващи в група народни представители. Против бяха 27 депутати от ГЕРБ-СДС, "Продължаваме промяната-Демократична България“ Въздържаха се 34 депутати от ГЕРБ-СДС и „Алианс за права и свободи“.

В комисията има 17 депутати. Петима са от ГЕРБ-СДС, трима от ПП-ДБ, по двама от „Възраждане“ и „ДПС-Ново начало“. В нея има и по един народен представител от „БСП-Обединена левица“, „Алианс за права и свободи“, ИТН, „Морал, единство, чест“ и „Величие“. От ГЕРБ-СДС са Александър Иванов, Христо Гаджев, Тома Биков, Любен Дилов и Маноил Манев. От ПП-ДБ са Явор Божанков, Свилен Трифонов и Богдан Богданов. А от„ДПС-Ново начало“ са Йордан Цонев и Станислав Анастасов. От „Възраждане“ са Ангел Янчев и Даниел Проданов. От „Алианс за права и свободи“ са Джейхан Ибрямов, а от БСП-Обединена левица Атанас Атанасов. От „Има такъв народ“ – Александър Рашев, а от МЕЧ Красимир Манов, Красимира Катинчарова представлява "Величие".