Пеевски: Закриването на комисията „Анти-Сорос“ се бави, обществото трябва да знае кой защитава тези влияния

Трябва да се види кои са соросоидите в този парламент, настоя лидерът на „ДПС–Ново начало"

15 януари 2026, 18:23
Пеевски: Закриването на комисията „Анти-Сорос“ се бави, обществото трябва да знае кой защитава тези влияния
Източник: Пресцентър на "ДПС-Ново начало"

„Процедурата по закриване на т.нар. комисия „Анти-Сорос“ в Народното събрание отново беше отложена, без да се стигне до гласуване". Това коментира лидерът на „ДПС–Ново начало" Делян Пеевски, който изрази своето недоволство, предаде NOVA.

По думите му е важно да стане ясно кои депутати подкрепят закриването на комисията и кои, според него, защитават интересите, свързани с Джордж Сорос. „Трябва да се види кои са соросоидите в този парламент и кои са честните хора, които искат истината за влиянията на Сорос в България“, заяви Пеевски.

Той подчерта, че докато темата за влиянието на Джордж Сорос, Алекс Сорос, Иво Прокопиев и свързаните с тях структури не бъде изяснена, страната няма да може да се развива нормално. Според него тези влияния пречат на работата на институциите и водят до блокиране на важни процеси в държавата. Пеевски заяви още, че чрез определени политически партии това семейство упражнява реално влияние върху управлението на България.

Лидерът на „ДПС–Ново начало" подчерта, че партията му ще продължи да се противопоставя на подобни влияния. „ДПС винаги ще работи срещу влиянията на Сорос и ще направим всичко необходимо те да бъдат разградени, за да може България да бъде истински демократична държава, а не държава, собственост на едно семейство“, заяви Пеевски.

Източник: NOVA    
Делян Пеевски ДПС
