Как да приготвим най-вкусния домашен козунак за Великден

А роматът на прясно изпечен козунак е един от най-обичаните символи на Великденските празници. Макар приготвянето му да изисква търпение и внимание, резултатът си заслужава всяка минута.
- Тайната на перфектния козунак
Козунакът не е просто сладък хляб - той е традиция, която събира семейството около масата. Най-важното за постигането на пухкава и ароматна текстура е качеството на продуктите и правилната техника на месене.
Необходими продукти:
- 1 кг брашно (пресято поне два пъти)
- 5 яйца
- 250 мл прясно мляко
- 200 г захар
- 100 г масло
- 100 мл олио
- 40 г прясна мая
- настъргана кора от лимон
- ванилия
- щипка сол
- стафиди или локум (по желание)
- Стъпка по стъпка:
- Активиране на маята
Разтворете маята в леко затоплено мляко с малко захар и брашно. Оставете сместа да „шупне“ за около 10–15 минути.
- Замесване на тестото
В голяма купа смесете яйцата и захарта до пухкав крем. Добавете маята, млякото и постепенно брашното. Накрая сложете мазнината (масло и олио), ванилията, лимоновата кора и солта.
- Дълго месене
Месете тестото поне 20–30 минути, докато стане гладко и еластично. Това е ключовият момент за получаване на характерните „конци“ в козунака.
- Втасване
Покрийте тестото и го оставете на топло място да втаса, докато удвои обема си (около 1–2 часа).
- Оформяне
Разделете тестото на фитили, сплетете ги на плитка и поставете в намазнена форма. По желание добавете стафиди или локум.
- Второ втасване
Оставете оформения козунак да втаса още 30–40 минути.
- Печене
Намажете с разбит жълтък и поръсете със захар. Печете в предварително загрята фурна на 170–180°C около 40–50 минути.
- Полезни съвети
- Всички продукти трябва да са със стайна температура.
- Не бързайте - козунакът „обича“ търпението.
- Ако започне да прегаря отгоре, покрийте го с фолио.
- Не отваряйте фурната в първите 20 минути от печенето.
Финален резултат
Добре приготвеният козунак трябва да бъде златист, пухкав и да се разкъсва на нишки. Ароматът му ще изпълни дома ви и ще направи празника още по-специален.
Независимо дали следвате традицията или експериментирате с нови вкусове, домашният козунак остава незаменима част от магията на Великден.