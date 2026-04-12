Как да приготвим най-вкусния домашен козунак за Великден

А роматът на прясно изпечен козунак е един от най-обичаните символи на Великденските празници. Макар приготвянето му да изисква търпение и внимание, резултатът си заслужава всяка минута.

Тайната на перфектния козунак

Козунакът не е просто сладък хляб - той е традиция, която събира семейството около масата. Най-важното за постигането на пухкава и ароматна текстура е качеството на продуктите и правилната техника на месене.

Необходими продукти:

1 кг брашно (пресято поне два пъти)

5 яйца

250 мл прясно мляко

200 г захар

100 г масло

100 мл олио

40 г прясна мая

настъргана кора от лимон

ванилия

щипка сол

стафиди или локум (по желание)

Стъпка по стъпка:

Активиране на маята

Разтворете маята в леко затоплено мляко с малко захар и брашно. Оставете сместа да „шупне“ за около 10–15 минути.

Замесване на тестото

В голяма купа смесете яйцата и захарта до пухкав крем. Добавете маята, млякото и постепенно брашното. Накрая сложете мазнината (масло и олио), ванилията, лимоновата кора и солта.

Дълго месене

Месете тестото поне 20–30 минути, докато стане гладко и еластично. Това е ключовият момент за получаване на характерните „конци“ в козунака.

Втасване

Покрийте тестото и го оставете на топло място да втаса, докато удвои обема си (около 1–2 часа).

Оформяне

Разделете тестото на фитили, сплетете ги на плитка и поставете в намазнена форма. По желание добавете стафиди или локум.

Второ втасване

Оставете оформения козунак да втаса още 30–40 минути.

Печене

Намажете с разбит жълтък и поръсете със захар. Печете в предварително загрята фурна на 170–180°C около 40–50 минути.

Полезни съвети

Всички продукти трябва да са със стайна температура. Не бързайте - козунакът „обича“ търпението. Ако започне да прегаря отгоре, покрийте го с фолио. Не отваряйте фурната в първите 20 минути от печенето.

Финален резултат

Добре приготвеният козунак трябва да бъде златист, пухкав и да се разкъсва на нишки. Ароматът му ще изпълни дома ви и ще направи празника още по-специален.

Независимо дали следвате традицията или експериментирате с нови вкусове, домашният козунак остава незаменима част от магията на Великден.