Патриарх Даниил: Богоявление е проява на Божията любов

Б огоявление е един от най-великите християнски празници и ден, който носи дълбок духовен смисъл за вярващите, каза пред медиите българският патриарх и Софийски митрополит Даниил по повод празника. Той ще отслужи тържествена света литургия по повод Богоявление в патриаршеската катедрала „Св. Александър Невски".

По думите му Богоявление е „проява на Божията любов", чрез която Бог се открива на човека. „Няма човек, който да не си е задавал въпроса: кой съм, защо живея? Няма човек, който да не е искал Бог да му се открие. И това е отговор на този заложен в нас стремеж и защо изпитваме любов - защото Бог не ни е изоставил“, посочи патриархът.

Той припомни библейското събитие при река Йордан, когато Христос се явява и е засвидетелстван като Божи Син. Господ не само се открива, но и показва по какъв начин стига до нашите сърца, отбеляза патриархът.

Българският патриарх акцентира и върху посланието на св. Йоан Кръстител, което според него остава актуално и днес. „Правете пътеките на Господа, тоест да изправяме пътищата на Господа към нашите сърца", каза патриарх Даниил и подчерта, че този призив е отправен към всички хора, независимо от тяхното положение и съсловие.

„Нека радостта от Богоявлението живее винаги в нас, за да се проявява Божията благодат, която ни учи да отхвърлим нечестието и да живеем чист и богоугоден живот", каза в заключение патриархът.

След светата литургия българският патриарх ще отслужи Велик богоявленски водосвет пред патриаршеския храм, след което ще вземе участие във водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия.

Денят 6 януари е посветен на кръщението на въплътения в човешки образ Син Божи, Иисус Христос, в река Йордан от свети Йоан Кръстител. Кръстителят излязъл няколко месеца преди началото на дейността на Иисус Христос като Негов Предтеча, както предрекъл пророк Малахия векове по-рано: "Ето, Аз пращам пред лицето Ти Моя ангел, който ще приготви Твоя път пред Тебе".

На тази дата се извършва Голям (велик) богоявленски водосвет както над съдове с вода в храмовете, така и край водните басейни, реките и морето. С осветената вода се поръсват всички вярващи и техните домове, а често и местата на тяхната работа. Светената вода се пази през цялата година и се използва за пиене или поръсване като знак за очистване от грехове и получаване на Божие благословение.