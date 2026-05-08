Парламентът създаде Временна комисия по правни въпроси

България

Тя е оглавена от Янка Тянкова от „Прогресивна България“

8 май 2026, 13:27
Източник: БТА

П арламентът създаде Временна комисия по правни въпроси. Тя е оглавена от Янка Тянкова от „Прогресивна България“.

Временна правна комисия се състои от 24-ма народни представите ,13 – от „Прогресивна България“, четирима – от ГЕРБ – СДС, двама – от ДПС, двама – от „Демократична България“ (ДБ), двама – от „Продължаваме промяната“ (ПП), и един – от „Възраждане“.

Създадоха Временна комисия по приемането на Правилник за организацията и дейността на 52-рото НС

В състава ѝ от „Прогресивна България“ влизат Янка Тянкова – председател, и членове – Силвия Христова, Олга Борисова, Мария Тодорова, Марио Смърков, Милен Трифонов, Иван Вачев, Даниела Николова-Кършева, Александра Вълчева, Елена Нонева, Десислава Костова, Димитър Здравков и Димитър Петров.

Членове на комисията от ГЕРБ – СДС са Рая Назарян, Красимир Терзиев, Стефан Арсов и Христо Терзийски, от ДПС – Хамид Хамид и Калин Стоянов, от ДБ – Надежда Йорданова и Любен Иванов, от ПП – Велислав Величков и Стою Стоев, и от „Възраждане“ – Петър Петров.

Временната комисия ще работи до избирането на постоянна комисия по правни въпроси на 52-рото Народно събрание.

След избора на комисията, поради изчерпване на дневния ред председателят на Народното събрание Михаела Доцова закри днешното пленарно заседание и обяви, че следващото заседание е на 13 май.

Източник: БТА/Теодора Цанева    
Парламент Народно събрание Временна комисия Правни въпроси Янка Тянкова Прогресивна България Състав на комисия Политически партии 52-ро Народно събрание Михаела Доцова
